Aplicativos de desconto e fidelidade ganham espaço no Brasil

O comportamento dos consumidores brasileiros vem mudando significativamente nos últimos anos, com destaque para o uso crescente de tecnologias voltadas à economia e conveniência. Uma pesquisa realizada pela Nielsen e compartilhada pelo jornal Extra, revela que 22% dos brasileiros já usam aplicativos para encontrar ofertas, enquanto 20% aproveitam programas de fidelidade em plataformas digitais.



Esses dados apontam para uma mudança de mentalidade que pode transformar não apenas os hábitos de compra, mas também as estratégias empresariais. Para Ricardo Fiorillo, diretor de marketing do aplicativo de descontos Baratão Combustíveis, o perfil do consumidor atual está cada vez mais digital, exigente e consciente sobre o valor que espera receber em troca de sua lealdade.



“A adesão crescente aos aplicativos de desconto mostra que o consumidor não apenas aceita, como espera por soluções tecnológicas que tragam benefícios reais e imediatos. É um movimento consistente, que veio para ficar”, afirma.



Embora o preço continue sendo um fator determinante, especialmente em momentos de instabilidade econômica, Fiorillo destaca que outros elementos também impulsionam essa tendência, como conveniência, simplicidade e personalização.

“O consumidor quer economizar, mas também quer que isso aconteça de forma simples, intuitiva e segura. Aplicativos que conseguem unir esses elementos acabam se destacando naturalmente”, pontua.



Segundo o executivo, o consumidor conectado já acessa os apps esperando encontrar benefícios sob medida, cupons personalizados, vantagens exclusivas e acesso antecipado a ofertas. Para ele, essa expectativa crescente também gera desafios, fazendo com que as empresas precisem inovar constantemente para garantir que cumpram as expectativas criadas.



“Hoje, o consumidor sabe comparar, avaliar e escolher as plataformas que realmente entregam vantagem. Isso nos desafia a inovar para atender essa expectativa e entregar valor em cada etapa da jornada”, reforça.

Personalização e tecnologia em evidência



Nesse cenário, programas de fidelidade digitais deixaram de ser diferenciais e se tornaram indispensáveis, sobretudo em setores altamente sensíveis ao preço, como o de combustíveis, por exemplo. Para o diretor de marketing, é preciso ir além da lógica de pontos acumulados e criar experiências tangíveis e recorrentes: “Ter um programa de fidelidade digital bem estruturado se tornou uma estratégia fundamental para conquistar e manter o cliente”.



Na Baratão Combustíveis, essa percepção tem guiado decisões estratégicas desde a concepção do negócio. O diferencial competitivo, de acordo com o executivo, está justamente na possibilidade de oferecer economia no abastecimento e funcionalidades digitais que podem engajar os usuários.

“A cada nova funcionalidade que lançamos, percebemos um crescimento na base e no engajamento. Os usuários estão cada vez mais abertos a testar e adotar esse tipo de benefício”, conta.



Uma das principais transformações trazidas pela digitalização também é a reconfiguração da relação entre empresa e cliente, tornando-a mais próxima e personalizada, diferente dos programas tradicionais que exigiam cadastros manuais ou envolviam regras complexas e pouco intuitivas.

“Programas digitais são integrados ao dia a dia do cliente. Isso gera mais engajamento, facilita a análise de comportamento e nos permite oferecer benefícios mais alinhados ao perfil de cada usuário”, explica o especialista.



Engajar o consumidor em aplicativos de desconto de forma contínua requer mais do que promoções pontuais. Fiorillo reforça a necessidade de manter uma proposta de valor clara, consistente e facilmente percebida. “O consumidor precisa sentir que está ganhando de verdade. Outro ponto é garantir uma experiência simples e fluida no uso do aplicativo”, alerta.



A inovação também é parte fundamental do processo. Novos recursos, parcerias e formatos de economia ajudam a surpreender o consumidor e manter sua fidelização ativa. “É preciso lançar novidades que façam sentido e tragam vantagem concreta. O cliente engajado é aquele que percebe valor constante e sente que vale a pena voltar”, finaliza o executivo.



Para saber mais, basta acessar: https://usebaratao.com.br/