Espetáculo "Ele e Suas Irmãs" coloca a inclusão no centro do palco

A RN Produções reafirma seu compromisso com a cultura, a inclusão e a transformação social por meio do espetáculo infantojuvenil "Ele e Suas Irmãs", uma obra voltada para o debate sobre diversidade, aceitação e convivência com as diferenças. O texto e a direção são do dramaturgo e jornalista Kleber di Lazzare.

No palco, a inclusão não é apenas tema, ela se materializa. Ariel Goldenberg, que interpreta Bento, é um ator com síndrome de Down. Ele contracena com outras duas atrizes, Daniela Rocha e Rita Gutt, que dão vida a Berê e Bêa e também manipulam três bonecos, Léo, Heleninha e Pedroca. A interação entre eles se dá de forma natural, afetiva e potente, trazendo para o centro da cena o valor da representatividade e da convivência com as diferenças desde a infância.

A história ganha ainda mais força por ser inspirada na vida de Thaissa Alvarenga, mãe de uma criança com síndrome de Down, Francisco Alvarenga, 11, irmão de Maria Clara e Maria Antonia. "Espero que as pessoas possam, de fato, mudar o olhar para a causa da inclusão e entendam que todos têm direitos, deveres e sonhos", diz. O roteiro foi construído a partir da escuta não apenas dela, mas também de outras mães atípicas das periferias de São Paulo, que compartilharam suas experiências, desafios e sonhos. O resultado é uma narrativa que reflete diferentes contextos familiares e sociais.

Elementos como os bonecos, criados especialmente para a peça pelo Grupo Giramundo, e a trilha sonora e canções originais, compostas pelo diretor musical Edu Berton, enriquecem a linguagem cênica e contribuem para a construção de um espetáculo acessível para o público infantojuvenil.

"Ele e Suas Irmãs" estreou no CEU Caminho do Mar e conta com patrocínio do Instituto Cyrela, Direcional e Populis, além do apoio do Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais da Cidade de São Paulo (PROMAC). A peça percorrerá 7 CEUs da capital paulista e se apresentará no projeto Recreio nas Férias.

No dia 20 de agosto, haverá duas apresentações especiais e abertas ao público em geral no Museu Catavento, fortalecendo o compromisso do projeto com a promoção da inclusão por meio da cultura.

Para João Noronha, diretor de produção da RN Produções, promover a inclusão junto a crianças é potente. "Em Ele e Suas Irmãs, tratamos da aceitação do diferente, uma mensagem muito importante sendo transmitida por meio da cultura. É o que a gente acredita: que a arte transforma a sociedade".

Sinopse

‘Ele e Suas Irmãs’ é um espetáculo teatral infantojuvenil que cria um debate acerca da inclusão, da diversidade, da aceitação e da boa convivência entre pessoas diferentes. Nele, o público participa de uma manhã na vida de três irmãos: Bento (7 anos), Berê (9 anos) e Bêa (5 anos). Eles acabam de se mudar para um novo prédio e decidem brincar pela primeira vez no playground do condomínio. A partir das descobertas, dos desafios e das brincadeiras, surge uma reflexão sensível sobre o respeito às diferenças.

Serviço:

Datas: entre 20/05/2025 e 27/08/2025

Horários: 10h e 14h (sempre dois espetáculos por dia)

Locais: CEUs Caminho do Mar, Rosa da China, Alto Alegre, Sapobemba, Meninos, São Mateus e São Rafael; Recreio nas Férias; Museu Catavento.

Website: https://rnproducoes.art.br