Turismo esportivo ganha força com corridas de rua

A corrida já foi considerada um esporte voltado para um seleto grupo de praticantes, mas hoje a modalidade está consolidada e já soma números expressivos. De acordo com a pesquisa “Por dentro do Corre”, realizada por Olympikus e Box 1824, cerca de 13 milhões de brasileiros praticam corrida. O Brasil é o segundo país com o maior número de atletas, perdendo apenas para os Estados Unidos.

Mais de 2,4 mil eventos de corrida de rua foram realizados no Brasil em 2024, segundo um levantamento da Ticket Sports. Diante da crescente procura por viagens que unam saúde, bem-estar e diversão, a Operadora Bancorbrás disponibiliza os destinos para os amantes do esporte. “As corridas se tornaram pretexto para viajar, descobrir cidades novas, encontrar amigos e viver momentos únicos. Impulsionamos o turismo esportivo em diversas regiões do país e de alguma forma cada corredor levar um pedacinho do destino para as suas cidades de origem”, explica Carlos Eduardo Pereira, Diretor-Executivo da Operadora Bancorbrás.

Esses viajantes buscam férias com propósito, que combinem atividade física com imersão cultural. Segundo Carlos Eduardo, destinos antes pouco explorados por esse público de esportistas passam a fazer parte da lista de desejos e juntos, corrida e turismo, impulsionam a economia e fortalecem a imagem de regiões. “A ideia é que os corredores unam o prazer de praticar esportes ao desejo de conhecer novos lugares”, comenta.

Algumas das principais maratonas acontecem no segundo semestre do ano, entre elas: Maratona de João Pessoa (2/8); Maratona de Foz Iguaçu (21/9); Maratona do Rio (22/9); Maratona de Brasília (26/10); Fernando de Noronha (29/11). “Já é o terceiro ano consecutivo que me preparo para correr os 21k de Fernando de Noronha. Mais do que uma corrida em uma ilha paradisíaca é a certeza de ter dias maravilhosos conhecendo novos amigos do Brasil todo”, comenta a advogada, Tatiane Fernandes.