Credicom distribui R$ 154 milhões em cashback aos cooperados

Algumas pessoas ainda não sabem, mas, ao escolher uma cooperativa financeira, o cooperado não está apenas abrindo uma conta: ele passa a ser um dos donos do negócio. Os benefícios de uma cooperativa financeira não se resumem à conta, cartão ou crédito facilitado.

O Sicoob Credicom, cooperativa financeira da área de saúde do Brasil, anunciou a distribuição de R$ 154 milhões em cashback para seus cooperados, referentes ao ano de 2024, com base no relacionamento com a Credicom e os juros ao Capital. Esse valor representa a devolução proporcional dos resultados obtidos pela cooperativa, ao contrário das instituições com fins lucrativos, todo excedente gerado retorna para os próprios cooperados.

Para João Augusto Oliveira Fernandes, presidente da Credicom, optar pelo cooperativismo é fazer uma escolha com impacto. “Escolher uma cooperativa é optar por um modelo que promove inclusão e transforma realidades. É colaboração em vez de competição, pertencimento em vez de exclusão. Na prática, isso representa não apenas uma vida financeira mais saudável, mas também o fortalecimento de toda a comunidade”, afirma o presidente.

Mais que benefícios financeiros: um modelo de cooperação social

O cooperado adota um modelo que visa a inclusão e o desenvolvimento coletivo. A participação nos resultados é um dos aspectos destacados. Os R$ 154 milhões distribuídos este ano pelo Sicoob Credicom ilustram este princípio.

"As cooperativas financeiras operam com taxas mais justas, comparadas com os bancos tradicionais. Isso permite oferecer crédito com juros mais baixos e aplicações com retornos mais equilibrados, beneficiando diretamente os cooperados", complementa o presidente.

Outro aspecto importante é o fortalecimento da comunidade: os recursos captados pela cooperativa permanecem na própria região, o que estimula o comércio local, incentiva o empreendedorismo e contribui para o desenvolvimento econômico e social. Cuidado com a comunidade: os recursos são investidos para promover o exercício da cidadania por meio da educação e do cooperativismo.



Isso se reflete em ações práticas, como a realização de palestras de educação financeira para jovens, campanhas de saúde preventiva em parceria com hospitais locais, mutirões de voluntariado em comunidades carentes, incentivo a projetos culturais e apoio a iniciativas ambientais que promovem o uso consciente dos recursos naturais. A cooperativa atua no desenvolvimento econômico, social e ambiental das comunidades ao seu redor.

O Sicoob Credicom também investe fortemente em educação financeira, promovendo a formação dos seus cooperados e incentivando o empoderamento financeiro, como um compromisso com a cidadania.

