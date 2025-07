MTur elege Loumar para representar Foz do Iguaçu em evento

A Loumar Turismo, referência em receptivo e promoção turística na Terra das Cataratas, será a representante oficial de Foz do Iguaçu no Feirão do Turismo, um dos maiores eventos do setor no Brasil, que acontecerá no Distrito Anhembi, em São Paulo entre os dias 21 a 23 de agosto.

O Feirão do Turismo 2025, promovido pelo Ministério do Turismo, é um evento inédito em seu formato, com foco direto no consumidor final, diferentemente das tradicionais feiras voltadas ao trade turístico. Essa abordagem conversa diretamente com o DNA inovador da Loumar, que há mais de 15 anos rompe paradigmas ao reinventar o turismo receptivo no Brasil. A empresa foi pioneira ao liderar uma verdadeira revolução digital no setor, colocando o turista no centro da estratégia e transformando a forma de comunicar, vender e viver experiências em Foz do Iguaçu.

A participação da Loumar reforça também um papel estratégico que ela vem desenvolvendo na divulgação do destino pós pandemia com o lançamento da LoumarTV e o ecossistema Loumar, conectando turistas a empresas e experiências únicas que unem natureza, cultura, gastronomia e compras na região trinacional.

Durante o evento, a empresa irá apresentar os principais atrativos da região, além de condições especiais em pacotes, ingressos, transportes, hotéis e passagens aéreas para quem deseja conhecer Foz do Iguaçu nos próximos meses.

“Estar presente em um evento dessa magnitude é uma oportunidade de posicionar Foz do Iguaçu como um destino imperdível para todos. É também uma chance de mostrar que a Loumar tem uma das estruturas mais completas do país para receber turistas com conforto e segurança e aliada nossa plataforma de comunicação, conseguimos inovar em um mercado extremamente tradicional", afirma Marcelo Valente, CEO da Loumar Turismo.

O Feirão do Turismo reunirá centenas de marcas, empresas e destinos entre os dias 21 a 23 de agosto de forma presencial e até dia 27 de forma on-line, e contará com a participação das maiores operadoras, receptivos, companhias aéreas, hotéis e parques temáticos de todo o Brasil.

A expectativa é atrair milhares de visitantes que poderão aproveitar os valores ofertados, no estilo black friday, movimentando o mercado e estimulando o turismo nacional, direto para o consumidor final.

A presença exclusiva da Loumar reforça o compromisso da agência de turismo com a promoção contínua de Foz do Iguaçu como um dos destinos mais desejados do país e se alinha ao objetivo da agência em continuar oferecendo o melhor conteúdo e promoções para os turistas que buscam conhecer as mundialmente conhecidas Cataratas do Iguaçu, Usina de Itaipu e compras na Argentina e Paraguai.

Sobre a Loumar Turismo

Com 35 anos de atuação, a Loumar Turismo é líder em receptivo turístico em Foz do Iguaçu. É referência em inovação, atendimento e especialista em experiências para quem visita a região. Atua com venda de passeios, transportes, ingressos e hospedagens, além de promover eventos, campanhas e ações de valorização do destino, tendo uma forte atuação nas redes sociais com mais de 185.000 inscritos no Youtube e mais de 230.000 seguidores no Instagram, impactando mensalmente 6.000.000 de pessoas em todo o Brasil.

Website: https://www.loumarturismo.com.br/