Escola bilíngue de alta performance expande atuação no país

A região metropolitana de São Luís vai receber a primeira unidade no Maranhão da Ways Bilingual School, rede de franquias de ensino bilíngue do grupo Arco Educação, ecossistema focado em educação básica. A escola está sendo construída no bairro Araçagy, em São José de Ribamar (MA), e a previsão é que as atividades iniciem em 2026, com reserva de matrículas para as famílias interessadas. As aulas acontecerão das 8h às 16h, em tempo integral.

Com proposta pedagógica voltada à formação de cidadãos globais, a Ways une bilinguismo, alto desempenho acadêmico e desenvolvimento integral dos alunos. A nova unidade oferecerá turmas da Educação Infantil ao Ensino Fundamental Anos Iniciais, com jornada de 40 horas semanais e currículo 100% alinhado à Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

“Depois de São Paulo e Fortaleza, é com grande entusiasmo que anunciamos a chegada da Ways à capital maranhense. Essa expansão reflete nosso compromisso com a educação de excelência em todas as regiões do Brasil, respeitando as características locais e contribuindo com o desenvolvimento regional”, afirma Ari de Sá Neto, CEO da Arco Educação.

Presente no Maranhão por meio de sistemas de ensino e outras soluções educacionais, o grupo fortalece agora a sua atuação com a frente de franquias de escola, que funcionará como vitrine de metodologias inovadoras. A proposta da Ways inclui o uso de ferramentas tecnológicas, materiais bilíngues próprios baseados na abordagem CLIL (Aprendizagem Integrada de Conteúdo e Linguagem) e práticas centradas no protagonismo do aluno.

A Ways contará ainda com acesso a todo o ecossistema educacional da Arco Educação, complementando e ampliando o aprendizado de forma interativa e personalizada, focando na formação integral do aluno, com a utilização do sistema educacional SAS como base curricular integrada ao material autoral bilíngue da Ways e sistemas educacionais como Pleno, focado em educação socioemocional; Gênio das Finanças, que promove a educação financeira desde a infância; Nave à Vela, que estimula a educação tecnológica e a criatividade; e, por fim, Maralto, que incentiva o prazer pela leitura.

“Nosso compromisso é entregar uma formação que permita ao aluno construir seu próprio caminho, dentro ou fora do Brasil. Vamos unir rigor acadêmico, fluência em dois idiomas e desenvolvimento socioemocional, preparando jovens para um mundo em constante transformação”, assegura Juliana Zero, diretora de franquias da Arco.

À frente da unidade no Araçagy estão os educadores Marta Melo e Wesley de Melo, profissionais com ampla experiência no setor educacional maranhense, com três unidades do Colégio O Bom Pastor, que conta com dois mil alunos. Para eles, a chegada da Ways representa uma virada no cenário da educação regional.

“São Luís e seu entorno há muito careciam de uma escola que oferecesse mais do que o básico. Nosso objetivo é formar alunos preparados para enfrentar os desafios do século XXI, não apenas com fluência em dois idiomas, mas também com pensamento crítico, autonomia, inteligência emocional e desempenho acima da média. Temos orgulho de liderar essa mudança”, avalia Marta, diretora e mantenedora da Ways no bairro do Araçagy.

Sobre a Ways Bilingual School

A Ways é uma rede de franquias de escolas bilíngues que integra o portfólio da Arco Educação. Com foco em resultados acadêmicos consistentes e formação integral, atua com currículo nacional aliado ao ensino em inglês, preparando alunos para os principais vestibulares do Brasil e para uma vivência internacional.

Website: https://www.waysbilingualschool.com.br/