Bandeira Vermelha reforça uso da energia temporária

A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) anunciou, semana passada, o acionamento da bandeira tarifária vermelha patamar 2 para o mês de agosto, representando um sinal de alerta para consumidores e para o setor produtivo. A medida, que não era adotada desde outubro de 2024, cobra um custo adicional de R$ 7,87 para cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos e reflete as condições hidrológicas desfavoráveis e a necessidade de acionar usinas termelétricas, mais caras e poluentes. A bandeira vermelha 2 é a mais cara da conta de luz.

A decisão de manter a bandeira vermelha se deu pela redução do volume de chuvas nas principais bacias hidrográficas do país e a consequente queda no nível dos reservatórios das hidrelétricas, que são a base da matriz energética brasileira. Segundo a ANEEL, o volume de água que tem chegado aos reservatórios está abaixo da média esperada, comprometendo a geração de energia.

Para as indústrias, agronegócio, varejo, serviços e setor industrial de forma geral, o aumento no custo da energia representa um desafio à competitividade. A energia elétrica é um dos principais insumos de boa parte das produções, e seu encarecimento pode levar à redução das margens de lucro e ao repasse de custos para o consumidor final, gerando pressão inflacionária, e até mesmo à necessidade de paradas operacionais não planejadas.

Neste cenário de instabilidade e elevação de custos, a adoção de soluções em energia temporária, como a geração distribuída por meio de geradores, se consolida como uma ferramenta estratégica.

A energia temporária oferece às empresas uma dupla vantagem: previsibilidade de custos e segurança energética. “Quando uma empresa conta com o apoio de geradores de energia, ela garante que sua operação não será impactada e o acionamento dos geradores em horários em que a energia é mais cara pode favorecer a manutenção do valor da conta, mesmo com a cobrança extra na tarifa”, afirma Jorge Moreno, diretor de novos negócios da Tecnogera, empresa especializada em projetos e soluções em energia temporária e segurança energética.

Como empresa de soluções em energia temporária, a Tecnogera está acompanhando de perto este movimento, oferecendo projetos customizados para as necessidades de cada cliente e atendendo uma vasta gama de setores, desde data centers e hospitais, que demandam energia ininterrupta, até grandes indústrias e eventos que buscam otimizar seus gastos energéticos.

“Nosso papel é ser um parceiro estratégico para que as empresas atravessem momentos como este com inteligência e eficiência. Analisamos o perfil de consumo de cada cliente e projetamos a solução ideal, seja para operar em horário de ponta ou como fonte principal de energia”, complementa o executivo.

Com 19 anos de mercado, a empresa possui geradores preparados para operar com combustíveis de menor impacto ambiental, reforçando seu compromisso com a sustentabilidade. “Essa característica não só contribui para a descarbonização, mas também atende às crescentes demandas de governança ambiental e social (ESG) do mercado”, acrescenta Moreno.

“Com a perspectiva de um cenário hídrico ainda desafiador, a busca por autonomia e gestão inteligente de custos energéticos deixa de ser um diferencial para se tornar uma necessidade, já que manter a produtividade e a saúde financeira são sempre os grandes objetivos das empresas que querem se manter competitivas”, finaliza o executivo.

