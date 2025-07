MeuPedágio.com e Bradesco Cartões firmam parceria para pedágio por placas

A MeuPedágio.com, plataforma especializada em soluções digitais para pagamento eletrônico de pedágios e gestão do Vale-Pedágio Obrigatório (VPO), firmou uma parceria estratégica com o Bradesco Cartões, uma das principais emissoras de cartões de crédito e débito do Brasil. O acordo representa um avanço na transformação digital da infraestrutura logística brasileira.

A iniciativa viabiliza a expansão nacional do modelo de pagamento digital de pedágios por leitura de placas para as transportadoras, embarcadores e caminhoneiros autônomos. O novo serviço é totalmente compatível com o sistema Free Flow (sem cancelas), visando promover ganhos significativos de eficiência e redução de custos para o segmento.

Com respaldo financeiro e tecnológico do Bradesco, a MeuPedágio.com passa a oferecer uma solução escalável, interoperável e com segurança, alinhada às diretrizes da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) para a modernização do VPO.

“Esta parceria vai muito além de uma aliança comercial. Estamos construindo, em conjunto com o Bradesco Cartões, uma nova infraestrutura digital para o transporte de cargas no Brasil. A união entre uma grande instituição financeira e nossa tecnologia nos dá condições para acelerar a adoção de soluções que beneficiam toda a cadeia logística”, afirma Eder Leônidas, cofundador da MeuPedágio.com.

A operação conjunta reforça o compromisso com a digitalização, rastreabilidade e transparência no cumprimento das obrigações legais do Vale-Pedágio, contribuindo para a evolução regulatória e operacional do setor. Os valores envolvidos na parceria não foram revelados.

Recentemente, a MeuPedágio.com também se tornou a primeira e única plataforma apta a operar o pagamento do Vale-Pedágio Obrigatório por meio da leitura de placas de caminhões, de acordo com a homologação da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). A operação ocorre por meio de parceria com a Roadcard, instituição de pagamentos eletrônicos focada no Transporte Rodoviário de Cargas.

Sobre a MeuPedágio.com

A MeuPedágio.com é uma plataforma digital que integra concessionárias de rodovias, embarcadores de cargas, transportadoras rodoviárias e órgãos reguladores, oferecendo soluções para pagamento por placa, Free Flow e gestão do Vale-Pedágio Obrigatório. Com foco em automação, usabilidade e conformidade regulatória, a empresa está entre as líderes e pioneiras na transformação digital da mobilidade rodoviária no Brasil.

Mais informações: https://meupedagio.com/

Sobre o Bradesco Cartões

O Bradesco Cartões é uma das principais emissoras de cartões de crédito e débito do Brasil, com forte presença no mercado de meios de pagamento para pessoas físicas e jurídicas. Foi um dos primeiros, em seu segmento, no desenvolvimento de soluções para o segmento de transporte rodoviário de cargas, através de cartões pré-pagos para pagamento de frete e pedágio. Com foco em inovação, segurança e inclusão financeira, oferece amplo portfólio de produtos e serviços para atender aos diferentes perfis de seus clientes.

Website: https://meupedagio.com/