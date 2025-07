Empresas brasileiras buscam nuvens híbridas para IA e economia de custos

A demanda por serviços e consultoria em nuvem híbrida está aumentando no Brasil,àmedida que as empresas modificam sua infraestrutura para obter eficiência, segurança e desempenho, de acordo com um novo relatório de pesquisa publicado hoje pelo Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), uma empresa global de pesquisa e consultoria em tecnologia centrada em IA.

O relatório ISG Provider Lens® Private/Hybrid Cloud — Data Center Services 2025 para o Brasil constata que as empresas estão explorando alternativas às nuvens públicas, incluindo nuvens privadas e serviços de colocation, com muitas optando por abordagens híbridas. O crescente interesse em IA generativa está acelerando essa transição,àmedida que as empresas consideram os significativos requisitos de computação e conectividade da tecnologia. Muitas organizações têm dificuldade para estimar os custos totais de modelos de grande linguagem (LLMs) e não dispõem de ferramentas para controlar o consumo de recursos pelos usuários de IA.

“À medida que as empresas aprendem os pontos fortes e as limitações das nuvens públicas para IA e outras aplicações, há um interesse crescente em outras opções”, disse Anay Nawathe, líder de entrega de nuvem da ISG para as Américas. “Os fornecedores de hospedagem gerenciada estão ajudando os clientes a estabelecer um ambiente consistente para todas as cargas de trabalho.”

Otimizar os gastos com infraestrutura é uma alta prioridade para as empresas brasileiras, afirma a ISG. Construir arquiteturas híbridas bem integradas permite que elas migrem cargas de trabalho para a plataforma mais eficiente para cada uma. As empresas agora estão "repatriando" algumas funções de nuvens públicas para instalações de hospedagem ou colocation conectadasànuvem para esse fim.

Empresas no Brasil estão usando infraestrutura de nuvem pública para provas de conceito de GenAI, mas consideram o custo muito alto para implementações em larga escala, afirma a ISG. Elas estão considerando maneiras de executar o GenAI em arquiteturas híbridas para minimizar o custo de propriedade, preservando a privacidade e a confidencialidade. Fornecedores de serviços de de design de nuvem híbrida estão ajudando um número crescente de empresas nessa transição.

Para movimentar dados rapidamente entre cargas de trabalho distribuídas, as empresas no Brasil buscam conexões seguras e de baixa latência em ambientes híbridos, afirma a ISG. Os fornecedores estão respondendo a essa demanda com ferramentas de segurança, redes definidas por software (SDN) e infraestrutura como código. Empresas de colocation oferecem conexões diretas privadas que permitem aos clientes transferir dados entre instalações de colocation, serviços de hospedagem e nuvens públicas sem precisar usar a internet.

O mercado de colocation no Brasil e em países vizinhos está crescendo, impulsionado por uma crescente demanda por serviços digitais, alimentada em parte pela IA, afirma o relatório. Fornecedores de colocation brasileiros estão construindo instalações em toda a América Latina para hospedar unidades de processamento gráfico (GPUs) para IA e LLMs. No Brasil, as grandes distâncias entre as principais cidades estão forçando as empresas de colocation a desenvolver conexões SDN de baixa latência.

“As empresas querem que a GenAI aumente a receita e reduza os custos”, disse Pedro L. Bicudo Maschio, lead author do relatório. “A infraestrutura de nuvem da América Latina está crescendo e amadurecendo para transformar esses objetivos em realidade.”

O relatório também examina outras tendências de nuvem que afetam as organizações brasileiras, incluindo o crescente interesse em alternativas ao VMware para hospedagem gerenciada e a crescente demanda entre pequenas e médias empresas por casos de uso testados de LLMs baseados em nuvem.

Para mais insights sobre os desafios relacionadosànuvem híbrida enfrentados pelas empresas no Brasil, além dos conselhos da ISG para superá-los, veja o briefing ISG Provider Lens® Focal Points aqui.

O relatório ISG Provider Lens® Private/Hybrid Cloud — Data Center Services 2025 para o Brasil avalia as capacidades de 50 fornecedores em cinco quadrantes: Managed Services — Large Accounts, Managed Services — Midmarket, Managed Hosting, Colocation Services e AI-Ready Infrastructure Consulting.

O relatório aponta Edge UOL, Equinix, Kyndryl e T-Systems como Líderes em três quadrantes cada. Ele aponta Accenture, Capgemini, Dedalus, EVEO, SBA Edge, TIVIT e Wipro como Líderes em dois quadrantes cada. Ascenty, Elea Data Centers, HostDime, inov.TI, MadeinWeb, ODATA, Scala Data Centers, Skynova, Stefanini, Takoda e Under são apontadas como Líderes em um quadrante cada.

Além disso, a Atos e a Central Server são nomeadas como Estrelas em Ascensão — empresas com um “portfólio promissor” e “alto potencial futuro” pela definição do ISG — em um quadrante cada.

Versões personalizadas do relatório estão disponíveis na Ascenty, DataEnv, Elea Data Centers, Scala Data Centers, Skynova, Takoda e Under.

Na área de experiência do cliente, a Persistent Systems foi nomeada ISG CX Star Performer global em 2025 entre os fornecedores de serviços de data center em nuvem privada/híbrida. A Persistent Systems obteve as maiores pontuações de satisfação do cliente na pesquisa Voice of the Customer da ISG, parte do programa ISG Star of Excellence™, o principal reconhecimento de qualidade para o setor de tecnologia e serviços empresariais.

O relatório ISG Provider Lens® Private/Hybrid Cloud — Data Center Services 2025 para o Brasil está disponível para assinantes ou para compra única nesta página da web.

Sobre o ISG Provider Lens® Research

A série de pesquisas ISG Provider Lens® Quadrant é a única avaliação de fornecedores de serviços desse tipo a combinar pesquisa empírica baseada em dados e análise de mercado com a experiência e as observações reais da equipe de consultoria global da ISG. As empresas encontrarão uma riqueza de dados detalhados e análises de mercado para ajudar a orientar a seleção de parceiros de sourcing adequados, enquanto os consultores da ISG usam os relatórios para validar seu próprio conhecimento de mercado e fazer recomendações aos clientes corporativos da ISG. A pesquisa abrange atualmente fornecedores que oferecem seus serviços globalmente, em toda a Europa, bem como nos EUA, Canadá, México, Brasil, Reino Unido, França, Benelux, Alemanha, Suíça, países nórdicos, Austrália e Cingapura/Malásia, com mercados adicionais a serem acrescentados no futuro. Para mais informações sobre a pesquisa ISG Provider Lens, visite esta página.

Sobre a ISG

A ISG (Nasdaq: III) é uma empresa global de pesquisa e consultoria em tecnologia centrada em IA. Parceira de confiança de mais de 900 clientes, incluindo 75 das 100 maiores empresas do mundo, a ISG é líder de longa data em tecnologia e serviços empresariais e agora está na vanguarda da utilização da IA para ajudar organizações a alcançar excelência operacional e crescimento mais rápido. A empresa, fundada em 2006, é conhecida por seus dados de mercado proprietários, profundo conhecimento dos ecossistemas de fornecedores e pela expertise de seus 1.600 profissionais em todo o mundo, trabalhando juntos para ajudar os clientes a maximizar o valor de seus investimentos em tecnologia.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250730970666/pt/

Laura Hupprich, ISG

+1 203 517 3132

laura.hupprich@isg-one.com

Thábata Mondoni, Mondoni Press para ISG

Contato: +55 11 98671 5652

thabata@mondonipress.com.br