Rigaku lança produção em massa do XTRAIA XD-3300 para o mercado de semicondutores

A Rigaku Corporation, parceira de solução global em sistemas de metrologia de raios-X e empresa do Grupo Rigaku Holdings Corporation (sede: Akishima, Tóquio; CEO: Jun Kawakami; doravante "Rigaku"), lançou a produção comercial completa do XTRAIA XD-3300, um sistema de difração de raios-X de microponto de alta resolução.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20250729451419/pt/

XTRAIA XD-3300

Em um cenário repleto de demanda por IA generativa e centrais de dados, o escalonamento e a realização 3D de semicondutores estão avançando a uma velocidade sem precedentes. As necessidades de memória de próxima geração, como memória de alta largura de banda (HBM, high-bandwidth memory) e DRAM 3D estão crescendo, bem como gerações 2 nm e subsequentes de semicondutores lógicos. Para assegurar o alto desempenho nesses dispositivos, os fabricantes de chips estão cada vez mais adotando super redes (estruturas integradas em nanoescala) usando processos de Si/SiGe (silício/silício-germânio). Para controlar essas estruturas internas avançadas apropriadamente, é indispensável ter a tecnologia de medição que pode avaliar com precisão a composição e a espessura dos filmes de Si/SiGe, visto que contém a chave para melhorar o desempenho e o rendimento do produto.

Para responder a essas necessidades, a Rigaku desenvolveu o XTRAIA XD-3300, um sistema de metrologia original, totalmente concebido e construído internamente, desde o sistema óptico de raios-X até o detector e o software de difração. É o único sistema capaz de realizar medições diretas e não destrutivas da difração das estruturas das super redes com a mais alta resolução em lâminas microscópicas em wafers.

O sistema óptico de raios-X original do XTRAIA XD-3300 é o principal possibilitador de desempenho. Ao combinar espelhos de ultra-alto desempenho com cristais curvos, esse sistema permite que as medições sejam concluídas com até 100 vezes a velocidade dos produtos anteriores. As tarefas de medição de difração que antes levavam horas agora podem ser finalizadas em apenas alguns minutos.

Além disso, o software avançado de difração entrega resultados numéricos precisos da periodicidade e da qualidade da superfície limite dessas super redes multicamadas complexas.

A Rigaku espera que as vendas desse produto ultrapassem JPY 1 bilhão (aproximadamente USD 6,9 milhões, com base em uma taxa de câmbio de JPY 145 = USD 1) no exercício fiscal de 2025. A Empresa já realizou a expansão da capacidade de produção, incluindo a conclusão de um novo prédio na fábrica e o aumento do número de estandes de produção para 15. A partir de T4 do exercício fiscal de 2025 adiante, a Rigaku espera realizar uma rápida expansão das vendas através de entregas a vários fabricantes globais de semicondutores. A Empresa almeja atingir vendas de cerca de JPY 10 bilhões (aproximadamente USD 69 milhões) no exercício fiscal de 2030.

Kiyoshi Ogata, vice-presidente executivo sênior e gerente geral da divisão de produtos, fez as seguintes observações:

O XTRAIA XD-3300 representa as tecnologias de ponta da Rigaku. Já fornecemos esse sistema a vários fabricantes de semicondutores de ponta que estão desenvolvendo os semicondutores de próxima geração usando super redes de Si/SiGe. À medida que os fabricantes se direcionamàprodução em massa dos semicondutores de próxima geração, a Rigaku espera ampliar as entregas do XTRAIA XD-3300. Estamos confiantes de que as medições não destrutivas e de alta resolução usando a difração de raios-X se tornarão cada vez mais importantes nos próximos meses e anos, sendo uma tecnologia central que apoia o controle da qualidade na produção de semicondutores de próxima geração.

Características do XTRAIA XD-3300

Observação visual direta e não destrutiva das estruturas microscópicas com alta resolução

Fornece difração não destrutiva detalhada dos interiores das estruturas multicamadas em nanoescala, em lâminas finas de menos de 40 µm de largura. A resolução de primeira classe mundial se vê diretamente no melhor rendimento.

Fornece difração não destrutiva detalhada dos interiores das estruturas multicamadas em nanoescala, em lâminas finas de menos de 40 µm de largura. A resolução de primeira classe mundial se vê diretamente no melhor rendimento. Velocidade de medição 100 vezes mais rápida comparada com modelos anteriores

Ao usar a óptica de convergência de raios-X com a mais recente tecnologia de espelhamento, o XTRAIA XD-3300 fornece o mais brilhante feixe de raio-X de ponto pequeno. Isso permite que ele conclua tarefas de medição vasta com velocidade disparada. Sua alta produtividade o torna facilmente adaptável nas linhas de produção.

Ao usar a óptica de convergência de raios-X com a mais recente tecnologia de espelhamento, o XTRAIA XD-3300 fornece o mais brilhante feixe de raio-X de ponto pequeno. Isso permite que ele conclua tarefas de medição vasta com velocidade disparada. Sua alta produtividade o torna facilmente adaptável nas linhas de produção. Incorpora o único software capaz de analisar a difração de estruturas de super redes complexas

O software avançado de difração proporciona análise numérica precisa da periodicidade e da qualidade da superfície limite das estruturas de Si/SiGe e outras estruturas multicamadas. Essa poderosa capacidade suporta tanto a fabricação de alto volume quanto a fase de desenvolvimento de dispositivos de memória e semicondutores lógicos de ponta.

Saiba mais sobre este produto:https://rigaku.com/products/semiconductor-metrology/xtraia-xd-series/xtraia-xd-3300?setLang=english ?

Observação: as conversões de USD são aproximadas, apenas para referência

Sobre o Rigaku Group

Desde sua fundação em 1951, os profissionais de engenharia do Rigaku Group vêm se dedicando a beneficiar a sociedade com tecnologias de ponta, incluindo notavelmente seus principais campos de análise térmica e de raios X. Com presença de mercado em mais de 90 países e cerca de 2.000 funcionários de 9 operações internacionais, a Rigaku é uma parceira de soluções no setor e institutos de análise de pesquisa. Nossa taxa de vendas no exterior chegou a cerca de 70%, enquanto sustenta uma participação de mercado excepcionalmente alta no Japão. Junto com nossos clientes, continuamos nos desenvolvendo e crescendo. À medida que as aplicações se expandem de semicondutores, materiais eletrônicos, baterias, meio ambiente, recursos, energia, ciências biológicas para outros campos de alta tecnologia, a Rigaku realiza inovações "para melhorar nosso mundo ao impulsionar novas perspectivas.”

Para mais detalhes, acesse rigaku-holdings.com/english

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250729451419/pt/

Contato para a imprensa:

Sawa Himeno

Chefe do departamento de comunicações, Rigaku Holdings Corporation

prad@rigaku.co.jp

Tel.: +81 90 6331 9843