TH Global Capital comemora 25 anos de excelência em serviços de investimento

A TH Global Capital, premiada empresa global de banco de investimentos reconhecida como Boutique de Banco de Investimentos do Ano por três anos consecutivos pela The M&A Advisor e com um histórico de transações concluídas em 29 países, tem orgulho de anunciar a celebração de seu 25º aniversário, que será realizada 24 de julho de 2025, marcando um momento importante na trajetória da empresa.

Fundada em 2000 por Vivek Subramanyam, a TH Global Capital se tornou uma líder globalmente reconhecida em serviços de tecnologia, consultoria, tecnologia, serviços empresariais e saúde. Com presença global consolidada na América do Norte, Europa e Ásia-Pacífico, a empresa é especializada em serviços de banco de investimento, gestão de ativos e consultoria de crescimento, voltados a setores específicos. Nos últimos 25 anos, a TH Global Capital se expandiu para uma equipe de 125 colaboradores em 13 países e 5 continentes, gerando um impacto duradouro para seus fundadores e investidores globais.

Principais marcos e conquistas

Nomeada "Empresa de Banco de Investimento Boutique do Ano" pelo terceiro ano consecutivo no The M&A Advisor Awards, a empresa já recebeu vários prêmios por excelência no atendimento ao cliente

Concluiu transações com algumas das maiores empresas de serviços de tecnologia e consultoria do mundo, incluindo Accenture, IBM, Capgemini, Fujitsu, Infosys, Wipro, Cognizant, HCLTech, Tech Mahindra, Endava, Globant e muitas outras.

Concluiu transações com os principais fundos globais de private equity e/ou suas empresas de portfólio, incluindo Blackstone, Advent International, Temasek, Sequoia Capital, Bain Capital, Summit Partners, New Mountain Capital, Frontenac e ARCHIMED

Emergiu como a principal empresa global de banco de investimento boutique para parceiros de plataforma de tecnologia, incluindo:

ServiceNow: 9 transações fechadas (valor de mais de US$ 600 milhões)

Salesforce: 12 transações fechadas (valor de mais de US$ 500 milhões)

Adobe: 8 transações fechadas (valor de mais de US$ 500 milhões)

Microsoft: 6 transações fechadas (valor de mais de US$ 250 milhões)

Estabeleceu uma rede global composta por mais de 4.000 investidores, alicerçada em vínculos fortes e duradouros

Lançou a prática de consultoria de crescimento: "TH Growth Strategy + Deal" para promover a geração de valor sustentado para os clientes.

Expandiu-se para a gestão de ativos, com planos para o lançamento de fundos com foco global e na Índia

Obteve várias certificações Great Place to Work

“25 anos depois, nosso propósito permanece o mesmo: criar riqueza para fundadores, CEOs e investidores globalmente. Este marco é uma homenagem às pessoas extraordinárias, nossos clientes, parceiros e colaboradores, tanto do passado quanto do presente, que contribuíram para a transformação da TH na empresa global e confiável que é atualmente”, disse Vivek Subramanyam, fundador e CEO da TH Global Capital.

