LambdaTest anuncia integração perfeita com Azure DevOps para gerenciar testes de forma simples

LambdaTest, uma plataforma de engenharia da qualidade com tecnologia de IA generativa, sente o prazer de anunciar o lançamento de seu aplicativo Azure DevOps, concebido para otimizar a gestão de testes no ambiente Azure DevOps. O aplicativo LambdaTest Azure DevOps está Integrado diretamente com o Azure DevOps através do Azure DevOps Marketplace, oferecendo aos usuários uma poderosa ferramenta para gerenciar e rastrear suas execuções. Eles também podem vincular casos de teste, rastrear suas execuções e criar novos casos de teste com IA ou manualmente, de modo integrado, o que agiliza a eficiência do fluxo de trabalho e promove uma melhor cooperação entre as equipes de desenvolvimento.

O LambdaTest AI Test Manager, disponível no Azure DevOps Marketplace, melhora a interface do Azure DevOps, trazendo funcionalidades de gestão de testes diretamente aonde as equipes já estão trabalhando. Esta integração direta permite que desenvolvedores e avaliadores gerenciem casos de teste com eficiência, seja ao criar, vincular ou rastrear os mesmos, sem alternar entre diferentes ferramentas ou ambientes.

O aplicativo Azure DevOps da LambdaTest oferece configuração simplificada através do Azure DevOps Marketplace com autenticação simples. Ele permite o vínculo perfeito de casos de teste a itens de trabalho para rastreabilidade clara. Os usuários podem utilizar a IA para criar casos de teste contextuais ao inserir requisitos ou enviar arquivos diretamente ao Azure DevOps. O aplicativo proporciona um histórico de execução detalhado para visualizar resultados dos testes, permitindo o compartilhamento e a revisão fáceis de casos de teste, bem como aperfeiçoando a cooperação. Esta integração otimiza os fluxos de trabalho e intensifica a coordenação entre as equipes de desenvolvimento e testes.

"Acreditamos que esta integração irá melhorar significativamente o fluxo de trabalho de desenvolvimento para nossos usuários", disse Mayank Bhola, Cofundador e Chefe de Produtos da LambdaTest. "Ao reunir a gestão de testes e o Azure DevOps em uma única plataforma, as equipes podem testar agora com mais eficiência e entregar produtos de alta qualidade com mais rapidez. Este é mais um passo em nossa missão de otimizar o processo de testes e dar suporteàintegração fluída de processos de CI/CD em todas as organizações."

A integração da LambdaTest com o Azure DevOps é revolucionária para organizações que buscam aperfeiçoar seu fluxo de trabalho de testes. Ao reduzir o atrito entre desenvolvimento e testes, esta integração permite que as equipes acelerem os lançamentos, enquanto mantém altos padrões de qualidade.

O aplicativo LambdaTest Azure DevOps já está disponível no Azure DevOps Marketplace, oferecendo às equipes uma solução intuitiva e completa para gerenciar testes dentro de seu fluxo de trabalho de DevOps existente.

Para mais informações sobre o aplicativo LambdaTest Azure DevOps, acesse https://www.lambdatest.com/blog/ai-test-manager-azure-devops-extension/

Sobre a LambdaTest

A LambdaTest é uma plataforma de engenharia da qualidade com tecnologia de IA generativa que capacita equipes a testar de modo inteligente, mais eficiente e com maior rapidez nas entregas. Criada para escalar, ela oferece uma nuvem integral de testes com mais de 10 mil dispositivos reais e mais de 3.000 navegadores.

Com gerenciamento de testes nativo de IA, servidores MCP e automação baseada em agentes, a LambdaTest suporta Selenium, Appium, Playwright e todas as principais estruturas. Agentes de IA como HyperExecute e KaneAI trazem o poder da IA ??e da nuvem a seu fluxo de trabalho de testes de software, permitindo testes de automação perfeitos com mais de 120 integrações.

Os agentes da LambdaTest aceleram seus testes em todo o SDLC, desde o planejamento e a criação de testes até a automação, infraestrutura, execução, RCA e relatórios.

Para mais informações, acesse https://lambdatest.com

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250729005017/pt/

press@lambdatest.com