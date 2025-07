NetJets capacita pilotos com análises de segurança de ponta do FlightPulse®

Reconhecida por seu foco em segurança a nível internacional, a NetJets, líder mundial em aviação privada, anunciou hoje a adoção do FlightPulse®da GE Aerospace em suas operações nos EUA e na Europa, propiciando aos pilotos dados para aumentar a segurança e a eficiência desde a decolagem até o pouso.

O FlightPulse® irá equipar os mais de 4.400 pilotos da NetJets ao redor do mundo com dados de voo seguros e consolidados para orientar decisões informadas sobre gestão de riscos, funcionalidade e combustível da aeronave, além de seu próprio desempenho, promovendo o autoaprimoramento contínuo. A NetJets é a primeira operadora de jatos particulares do gênero a adotar a tecnologia, que planeja começar a implementação até o fim do ano.

"No mundo da aviação, a segurança é fundamental e sempre será a primeira e maior prioridade da NetJets, parte integrante de todas as decisões que tomamos", disse Adam Johnson, Presidente e Diretor Executivo da NetJets. "Como líderes do setor, é nossa responsabilidade aperfeiçoar nossos programas de segurança com uso de ferramentas de ponta como o FlightPulse® para continuar proporcionando o melhor serviço a nossos clientes em todo o mundo."

Criado por pilotos para pilotos, o FlightPulse® é um aplicativo Electronic Flight Bag (EFB) modular e totalmente configurável. Ao colocar dados operacionais importantes diretamente nas mãos dos pilotos, o FlightPulse® capacita os aviadores a tomar decisões mais informadas, autocriticar perfis de voos recentes e se comparar com seus colegas. O FlightPulse® oferece módulos integrados de pré e pós-voo que fornecem informações essenciais de segurança e sustentabilidade sobre trajetórias de voo que ajudam os pilotos a melhorar seu desempenho de voo.

Como uma extensão do programa de Garantia da Qualidade de Operações de Voo (FOQA) da GE Aerospace, o FlightPulse® permite que os operadores concedam aos tripulantes respostas rápidas sobre o desempenho do voo, bem como informações para melhorar a segurança e auxiliar nas tomadas de decisão. A qualquer dia, o FlightPulse® processa dados de uma média de 2,5 milhões de voos, fornecendo aos pilotos informações completas com base em dados para dar suporte a operações mais seguras e eficientes.

"Temos orgulho de cooperar com a NetJets em adotar o software FlightPulse® da GE Aerospace para aprimorar as tomadas de decisão dos pilotos e o desempenho operacional", disse Andrew Coleman, Presidente e Diretor Geral de Software como Serviço da GE Aerospace. "Esta cooperação representa um marco significativo, expandindo o alcance mundial dos pilotos de jatos executivos que utilizam nosso software. Juntos, ajudamos a impulsionar a inovação e a segurança na aviação, ao oferecer aos pilotos informações práticas e com base em dados para otimizar cada voo."

Semelhanteàimplementação do FlightPulse®, a NetJets foi a primeira provedora de propriedade compartilhada a estabelecer um programa de FOQA, que produziu com sucesso descobertas práticas e reforçou as margens de segurança. O FlightPulse® é uma das mais novas ferramentas da NetJets para dar suporte a seus constantes esforços de elevar a segurança de pilotos e passageiros.

Sobre a NetJets

Fundada originalmente em 1964 como Executive Jet Airways, a NetJets vem definindo, e superando, os padrões do setor há mais de 60 anos. Hoje, a NetJets se orgulha de ser uma empresa Berkshire Hathaway, conhecida por seu compromisso inabalável com a segurança e o serviço. O portfólio de empresas distintas da NetJets, abrangendo NetJets, Executive Jet Management, QS Partners e QS Security, oferece várias soluções de viagem personalizáveis, incluindo propriedade compartilhada, opções de leasing e cartão de jato, gestão de aeronaves, fretamento de jatos particulares, serviços de corretagem, bem como aquisição e serviços especializados de segurança. Este conjunto completo de soluções é o motivo pelo qual tantos dos viajantes mais exigentes do mundo escolhem a NetJets, geração após geração. Também porque a NetJets possui a maior e mais diversificada frota de jatos particulares do mundo, o que garante acesso a qualquer momento até mesmo aos destinos mais remotos do mundo. Para saber mais sobre a líder em aviação privada, acesse netjets.com hoje.

Sobre a GE Aerospace

A GE Aerospace é líder mundial em propulsão, serviços e sistemas aeroespaciais, com uma base instalada com cerca de 49.000 motores para aeronaves comerciais e 29.000 para aeronaves militares. Com uma equipe internacional com cerca de 53.000 funcionários, além de mais de um século de inovação e aprendizagem, a GE Aerospace está comprometida em inventar o futuro da aviação, ao elevar as pessoas e as trazer de volta a seus lares em segurança. Saiba mais sobre como a GE Aerospace e seus parceiros vêm definindo a aviação para hoje, amanhã e o futuro em www.geaerospace.com.

