Act digital amplia atuação na Europa com novas aquisições

A act digital, multinacional brasileira de serviços de tecnologia com abordagem AI-first, anuncia a aquisição da espanhola PSS Tecnologías de la Información e da belga Kalytech Consulting. A movimentação sinaliza mais um passo estratégico da companhia para consolidar sua atuação como um dos parceiros tecnológicos de crescimento mais acelerado na Europa. Com as adições, a empresa supera a marca de mais de 5.600 profissionais distribuídos em 12 países e mais de 500 clientes em seu portfólio.



A escolha das empresas foi motivada pelo alinhamento de valores e pela complementaridade de atuação. Fundada em Madrid em 1995, a PSS Tecnologías de la Información oferece soluções de transformação digital, desenvolvimento de software personalizado, automação de processos (RPA), segurança cibernética e talentos em TI.

“A PSS possui uma equipe de mais de 400 profissionais e atende mais de 70 empresas. Seus escritórios em Madrid, Barcelona, Málaga e Ciudad Real buscam garantir cobertura abrangente da Espanha”, explica Thibaut Charmeil, fundador e CEO global do grupo.



“Já a Kalytech Consulting é especializada na contratação de talentos de alto impacto nos setores digital, de telecomunicações e tecnologia da informação”, acrescenta o executivo. Sediada em Bruxelas, a Kalytech conta com 80 consultores e atua em projetos para organizações como Orange, IrisNet e instituições europeias.

“Seu forte histórico em áreas como telecomunicações, saúde, finanças, seguros e setor público pode contribuir diretamente para a expansão da presença do grupo na região do Benelux”, completa Charmeil.



Segundo o empresário, as aquisições visam acelerar a visão de crescimento da companhia centrada no ser humano e na inteligência artificial (IA). “É um movimento estratégico que amplia nossa carteira de clientes em setores-chave e busca reforçar nossa presença local com equipes capacitadas”, reforça.

O plano de expansão do grupo brasileiro inclui o fortalecimento das operações internacionais e o desenvolvimento de soluções digitais em parceria com líderes locais. Em 2024, a act digital reportou receitas de mais de 1,350 bilhões de reais, mantendo uma trajetória de crescimento sustentado de 25% ao ano.

Tanto a PSS como a Kalytech continuarão a operar sob a sua marca atual, agora apoiadas pela act digital, refletindo os seus valores partilhados e visão para o futuro. “Essas aquisições representam um marco importante em nossa jornada”, afirma Thibaut Charmeil, fundador e CEO global da act digital. "Estamos unindo especialistas sob uma visão que combina profundo conhecimento local com uma mentalidade global que prioriza a IA. PSS e Kalytech trazem talentos e portfólios de diversos clientes, e estamos entusiasmados em construir o futuro com eles”, complementa.



A estratégia do grupo inclui a integração gradual de metodologias, plataformas e talentos, respeitando as especificidades de cada mercado e buscando ampliar a colaboração entre os times. “A aproximação com clientes dos setores público e privado nos mercados espanhol e belga representa uma oportunidade de diversificação e aprofundamento das ofertas da act digital”, conclui Thibaut Charmeil.



