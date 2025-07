Funerária Premium oferece envio de cinzas ao espaço

A Funerária Premium São João Batista anuncia uma parceria com a Celestis, uma empresa norte-americana de mais de 30 anos e responsável por oferecer voos memoriais ao espaço, também conhecidos como “space burial”.

O serviço disponibiliza o envio de pequenas quantidades de cinzas ou amostras de DNA de pessoas falecidas ao espaço, utilizando satélites ou cápsulas acopladas como cargas secundárias em foguetes comerciais.

Segundo o CEO do Grupo Riopae, Vinícius Chaves de Mello, a quantidade enviada à Celestis é simbólica. “Após a aprovação do plano escolhido pela família, a Funerária Premium São João Batista organiza todo o processo, buscando garantir que tudo seja feito com respeito, segurança e legalidade”, afirma.

Atualmente, em parceria com a Funerária Premium, que é representante oficial da Celestis no Brasil, os familiares podem escolher entre quatro modalidades de voos memoriais:

Earth Rise : lançamento ao espaço com retorno à Terra;

: lançamento ao espaço com retorno à Terra; Earth Orbit: lançamento em órbita terrestre;

lançamento em órbita terrestre; Luna: envio à órbita lunar;

envio à órbita lunar; Voyager: lançamento às profundezas do espaço interestelar.



O executivo destaca que, do ponto de vista ético, o lançamento é sempre autorizado pelos familiares e realizado como um gesto de homenagem e respeito à memória do falecido.

“Legalmente, a Celestis atua conforme as normas internacionais e segue as diretrizes da legislação aeroespacial norte-americana. A Funerária Premium São João Batista tem como objetivo assegurar que todo o processo esteja em conformidade com a legislação brasileira também”, reforça.

A Celestis fornece aos familiares diversos documentos e registros após a realização do memorial espacial, como certificado oficial de conclusão da missão, vídeo personalizado do lançamento, especificações técnicas da missão e acompanhamento em tempo real da localização do satélite ou foguete. Em alguns planos, é possível ainda receber de volta a cápsula com as cinzas ou o DNA.

“A possibilidade de um memorial espacial pode transformar um momento de despedida em um ato de celebração. Algo que parecia restrito à ficção científica se torna realidade, permitindo que famílias realizem os desejos de seus entes queridos, mesmo após a partida”, conclui.

Interessados em conhecer ou contratar essa experiência de homenagem podem entrar em contato com a Funerária Premium São João Batista através do site oficial:

https://www.funerariapremium.com.br/servicos-e-produtos/celestis-memorial