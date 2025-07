Estudantes brasileiros embarcam em imersão internacional em ciência e tecnologia

Como parte de sua estratégia global de sustentabilidade, que reconhece a educação como um fator essencial para um futuro mais justo, a bp, empresa global de energia integrada, apoia o programa Global STEM Academies, realizado em parceria com a AFS Intercultural Programs, organização internacional sem fins lucrativos, que oferece bolsas de estudo e intercâmbio internacional a jovens de 15 a 17 anos com interesse em ciência, tecnologia e impacto social.

Neste ano, o programa selecionou dez estudantes brasileiros para uma experiência internacional que combina formação virtual e imersão acadêmica com foco em STEM (acrônimo em inglês para Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática). Cinco jovens estarão na China, de 6 de julho a 2 de agosto de 2025, e cinco no Egito, de 18 de julho a 16 de agosto de 2025. Em ambos os destinos, eles participam de quatro semanas de atividades acadêmicas e culturais, incluindo aulas, visitas técnicas e projetos práticos ligados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU).

A presença de dez jovens brasileiros entre os 150 selecionados globalmente reforça o compromisso da bp com o Brasil — um dos mercados estratégicos para a companhia — e com o desenvolvimento das comunidades onde atua.

“Investir na formação de jovens talentos brasileiros é também uma forma de fortalecer o ecossistema de inovação e diversidade que será essencial para enfrentar os desafios energéticos do futuro. A bp acredita que contribuir para o desenvolvimento das comunidades em que está presente é fundamental para construir um futuro mais justo, seguro e sustentável", afirma Simone Guimarães, Diretora de Comunicação e Assuntos Externos da bp no Brasil.

A preparação dos jovens selecionados nesta edição começou em março, com um curso on-line de 12 semanas, em parceria com a Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, que introduz conceitos de impacto social, energias renováveis, transição energética e competências globais. Ao final do programa, todos recebem o Advanced Certificate on Global Competence for Social Impact (Certificado Avançado em Competência Global para Impacto Social).

Maria Vitória Cinquini de Araújo, de Ituiutaba (MG), tem 15 anos e é uma das selecionadas. Ela embarca com o grupo para o Egito e vê a oportunidade como uma chance para ampliar sua visão de mundo. “Quero expandir meus horizontes, conhecer novas formas de pensar e me preparar para os desafios que virão. Acredito que a ciência, a tecnologia e o impacto social são caminhos para transformar o futuro. Fazer parte dessa jornada é um sonho que estou realizando”, diz.

Para Simone Guimarães, a iniciativa é uma forma concreta de contribuir com a construção de um futuro em que a energia das novas gerações será essencial para transformar o mundo. “Formar jovens líderes conscientes e preparados para atuar em um mundo em constante transformação é fundamental. Ao investirmos em educação de qualidade e promovermos o intercâmbio cultural e científico, reafirmamos nosso compromisso com o desenvolvimento de competências essenciais em pessoas que podem atuar como agentes de transformação em suas comunidades e no mundo”, avalia a executiva.

O bp Global STEM Academies é uma das cinco iniciativas que integram o programa bp Global STEM Changemakers – uma parceria global entre a bp e a AFS focada em educação, sustentabilidade e STEM. Além do intercâmbio cultural, o programa inclui iniciativas voltadas à aceleração de jovens talentos, inovação em STEM para meninas, capacitação de educadores e participação juvenil em fóruns globais. Desde 2018, esses programas já beneficiaram mais de 2000 jovens em todo o mundo. A meta é impactar 5.000 estudantes, consolidando o programa com foco em preparação de futuras lideranças para os desafios da transição energética.

Sobre a iniciativa

Parceria: bp e AFS Intercultural Programs

bp e AFS Intercultural Programs Participantes brasileiros: Dez jovens de dez estados diferentes

Dez jovens de dez estados diferentes Período de formação virtual: 8 de março a 7 de junho de 2025

Viagem internacional:

China: 6 de julho a 2 de agosto de 2025

Egito: 18 de julho a 16 de agosto de 2025

Certificação: Advanced Certificate on Global Competence for Social Impact (Universidade da Pensilvânia)

Público-alvo: jovens entre 15 e 17,5 anos, com interesse em STEM e impacto social



Contato Assessoria de Imprensa | Trama Comunicação

Christiane Disconsi | csantos@tramaweb.com.br – (11) 91416-2996





Website: http://www.bp.com.br