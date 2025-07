Marketing e tecnologia são foco de evento para dentistas

O avanço das ferramentas digitais e da inteligência artificial tem alterado significativamente o cenário do marketing na odontologia. É neste contexto que será realizado, nos dias 7 e 8 de agosto, o evento ICOM Marketing Presencial, um encontro focado em performance, tecnologia e crescimento estratégico para clínicas odontológicas.

A programação conta com especialistas em vendas, gestão, marketing, posicionamento de imagem e inteligência artificial aplicada à rotina clínica. Durante os dois dias, serão apresentados conteúdos e ferramentas que estão sendo usadas com sucesso no setor, com foco em performance da equipe, otimização de processos, previsibilidade de agendamentos e, principalmente, aumento de faturamento.

“Antes de atuar com marketing e tecnologia, vivi na prática os desafios da gestão de uma clínica odontológica. Foi dessa vivência que nasceram as soluções que hoje oferecemos: tecnologias pensadas de dentista para dentista, com foco em performance e praticidade para a sua gestão”, afirma Fábio Avelar, sócio da ICOM e de mais de 11 clínicas odontológicas de alto desempenho.

De acordo com dados da Salesforce, 99% das organizações do setor de saúde reconhecem a importância da transformação digital, mas apenas 12% afirmam estar completamente digitalizadas. Diante desse cenário de lacuna entre intenção e prática, o evento se propõe a apresentar soluções reais que ajudem clínicas odontológicas a integrar tecnologia e marketing de forma mais estratégica e eficaz.

Entre os especialistas confirmados estão Ricardo Novack, Sócio do Grupo ICOM e especialista em gestão para a saúde; Luisa Rossini, especialista em vendas para odontologia; Willian Celso, especialista em branding e posicionamento de imagem; Fábio Avelar, responsável pelo desenvolvimento das tecnologias utilizadas na ICOM; e André Barbosa, que lidera a área de Clientes e Cultura da empresa.

“A inteligência artificial, quando integrada ao marketing, ao time e a cultura da clínica, pode transformar a forma como os pacientes são atendidos, agendados e fidelizados. É disso que irei falar em minha palestra”, afirma André Barbosa, sócio e head de Clientes e Cultura da ICOM.

O encontro será realizado presencialmente no Hotel Pullman em Guarulhos, São Paulo e visa reunir dentistas, gestores e profissionais interessados em explorar o potencial da tecnologia para acelerar resultados no setor odontológico.



Os ingressos para compra estão disponíveis na biografia do instagram da ICOM Marketing até o dia 05/07 ou enquanto durar a capacidade máxima do local.

Website: https://www.instagram.com/icommarketing/