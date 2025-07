Linha têxtil: uniformes de futebol personalizados em alta

De acordo com o artigo Evolução dos tecidos no uniforme de futebol, do time de professores do Bacharelado em Têxtil e Moda da EACH-USP, a relação entre os materiais utilizados para o desenvolvimento dos uniformes e a prática esportiva data do século XIX, quando os ingleses utilizavam uniformes escolares comuns.

Após esse período, houve diversas mudanças relacionadas aos modelos de materiais dos uniformes, sendo destacada a mudança da década de 1990, quando, segundo o artigo, surgiram os tecidos 100% poliéster, amplamente utilizados em gráficas na linha têxtil.

De maneira geral, o artigo aborda a relação da evolução dos tecidos para o alcance do conforto dos atletas, como ela foi modificada ao longo do tempo e com o desenvolvimento de novas tecnologias, como o Dry Fit — material que absorve e elimina suor rapidamente, ideal para atividades de muita movimentação.

Além do material do tecido que é essencial para as práticas do futebol e esportes em geral, o design desses uniformes também é levado em conta no desenvolvimento das peças.

Segundo a matéria do Metrópoles, que aborda a moda e o futebol, o conceito criativo nos uniformes é um dos fatores levados em conta por marcas consolidadas no futebol profissional para o desenvolvimento de estampas relacionadas a ações internas.

Além dos times já conhecidos, os uniformes de futebol também são essenciais para times menores e até amadores. Eles são a forma de identificar os participantes de um único grupo, bem como a forma de desenvolver o pertencimento do próprio time — abordado pelos psicólogos Tajfel & Turner, em Social comparison and group interest in ingroup favouritism.

Conforme levantamento realizado pela redação, por meio do Google Trends, plataforma de análise de buscas do Google, o termo “uniformes de futebol” foi pesquisado em quase todas as regiões do país nos últimos 12 meses, o que demonstra que o tema é procurado regularmente. Além disso, o termo “uniforme de time personalizado” é amplamente procurado na região de Rondônia, o que indica uma busca voltada exclusivamente para a produção customizada.

Considerando isso, gráficas que já tinham experiência no ramo têxtil, como a FuturaIM, começaram a se inserir também no desenvolvimento profissional de uniformes para times de futebol, com liberdade na criação de arte — o que fornece a possibilidade de desenvolver um design que reflete a identidade visual de cada um.

Em relação a esse tema, o Coordenador de Marketing da FuturaIM, Victor Nakamura, falou, por meio de entrevista, sobre como foi a decisão de desenvolver kits de uniformes de futebol.

“Nós já havíamos iniciado o desenvolvimento de algumas peças de vestuário com a opção de personalização e, por isso, pensamos nos kits de uniformes de futebol como uma forma de fornecer tudo que um time precisa de uma forma prática, com camiseta, calção e meias”, explica Nakamura.

O coordenador de Marketing também destacou a importância de oferecer liberdade para desenvolver uniformes que espelhem a identidade de marca dos times:

“Aqui, nós valorizamos a liberdade dos times, para que eles escolham o que mais combina com sua identidade visual, garantindo diferentes modelos entre os quais escolher.”

Website: https://www.futuraim.com.br/