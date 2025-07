Galpões lonados são soluções para auxiliar obras e indústria

Em meio à crescente procura por estruturas de armazenagem observada em setores como o agrícola, industrial e o de infraestrutura, os galpões lonados têm ganhado espaço no mercado nacional como soluções para armazenamento funcional e estratégico. Com montagem otimizada, flexibilidade de uso e resistência às intempéries, os modelos têm atraído a atenção de empresas que precisam de espaços protegidos sem recorrer a construções mais elaboradas.



Com estrutura modular, os galpões lonados permitem que cada projeto seja personalizado conforme o tipo de uso, as dimensões do terreno e as condições climáticas locais. Todo o sistema pode ser adaptável, com opções de portas, ventilação, iluminação e diferentes cores de lona, conforme a necessidade do cliente.

Desenvolvidos para atender as necessidades de armazenagem em canteiros de obras, centros logísticos e fazendas, a estrutura é indicada para armazenar materiais, proteger máquinas e equipamentos, além de servir como área de apoio para trabalhadores (refeitório, almoxarifado e vestiários).



De acordo com Cleriston Borges, CEO do Grupo Tendas Brasil, especializado neste tipo de solução e outros modelos como Tenda Piramidal, Tenda Carpa, Tenda Sanfonada, Tenda Calhada e Tendas Sanitária, as características de instalação dos galpões lonados podem tornar a solução vantajosa para quem busca eficiência sem abrir mão da segurança.

“Nossos produtos, por exemplo, possuem vãos livres variáveis entre 5 e 40 metros de largura, sem colunas internas, com altura útil entre 4 e 8 metros e comprimento ajustável por módulos. Além disso, trabalhamos com estruturas metálicas galvanizadas e coberturas em lona de PVC reforçadas, projetadas para suportar sol intenso, chuvas fortes e exposição prolongada”, acrescenta o executivo.



Segundo ele, as aplicações dos galpões lonados podem atender aos mais diversos setores da economia, como no agronegócio, na construção civil e na indústria. “São estruturas usadas frequentemente para armazenagem de grãos, sementes, fertilizantes, insumos e proteção de maquinário agrícola. Também funcionam como depósito, área de apoio e abrigo para equipamentos, buscando garantir organização nos canteiros de obras”, acrescenta.



“Já na indústria, os espaços são utilizados para estocagem de matérias-primas, produtos acabados e expansão provisória da área fabril. Há ainda casos em que as coberturas são instaladas como extensão de centros de distribuição ou como abrigo temporário em situações de emergência, oferecendo resposta diante de desastres naturais ou demandas logísticas inesperadas”, completa Borges.



Para o CEO, a principal característica é poder montar uma estrutura de até mil metros quadrados em poucas horas, sem necessidade de fundação de concreto, o que pode agilizar o processo e reduzir custos.

“Mesmo sendo temporário, o galpão exige um estudo técnico completo, desde análise de solo, tipo de material a ser armazenado, até o cálculo da resistência frente à força do vento e demais fatores climáticos. Nossos projetos, por exemplo, são acompanhados por engenheiros especializados”, explica.



Além dos atributos estruturais, o executivo informa que as soluções da Tendas Brasil possuem tratamentos anti-UV e antimofo, além de serem impermeáveis e autoextinguíveis, o que pode evitar a propagação de chamas.



Já a possibilidade de desmontagem sem geração de resíduos e o reaproveitamento das partes metálicas, segundo Borges, fazem com que as estruturas sejam uma alternativa sustentável, em sintonia com os princípios da economia circular.



“É uma solução pensada para atender desde operações pontuais de poucos dias até projetos de longa duração” conclui.