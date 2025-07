Certificados digitais ganham espaço no setor de construção

Mesmo após registrar uma retração de 0,8% no primeiro trimestre de 2025, o setor da construção civil mantém projeção de crescimento de 2,3% até o fim do ano, conforme análise realizada pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC). O cenário de retomada reforça a importância de práticas que garantam eficiência e segurança nas operações, entre elas, o gerenciamento inteligente de identidades digitais.



Utilizados para acessar plataformas oficiais, formalizar contratos e emitir documentos fiscais, os certificados funcionam como credenciais eletrônicas, seja de uma pessoa física (e-CPF) ou jurídica (e-CNPJ). No Brasil, esse sistema é regulamentado pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), que assegura a autenticidade e a validade das transações eletrônicas.



Segundo o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI), até o dia 15 de julho de 2025 já foram emitidos mais de 6,2 milhões de certificados digitais, representando um crescimento de 58,3% em relação ao ano anterior. Atualmente, o país conta com mais de 14,8 milhões de certificados ativos, sinalizando uma adoção cada vez maior em diversos setores, incluindo o da construção.



Com esse avanço, construtoras, incorporadoras e profissionais técnicos têm adotado os certificados para validar documentos, agilizar processos e garantir a conformidade com normas legais. “No setor da construção civil a certificação digital é essencial para validar processos juridicamente e garantir segurança operacional”, destaca Fabrina Souza, account manager da Redtrust Brasil, empresa especializada em gestão de certificados digitais.



Ela explica que muitos documentos podem exigir a assinatura digital, como laudos técnicos, inspeções prediais, ensaios geotécnicos, ARTs (Anotações de Responsabilidade Técnica), contratos com valor legal e documentos enviados a órgãos públicos, cartórios e instituições financeiras.

“Hoje, a ART é assinada digitalmente com certificados, garantindo autenticidade e segurança”, destaca Souza.



Apesar dos avanços, a especialista alerta para os possíveis riscos de uma gestão inadequada. "Muitas empresas ainda instalam os certificados localmente nas máquinas dos funcionários, sem nenhum tipo de controle centralizado, o que acaba abrindo brechas para fraudes, uso indevido, além do risco de roubo ou perda de documentos críticos”, explica.

A ausência de rastreabilidade, o armazenamento inseguro e a falta de controle sobre o ciclo de vida dos certificados digitais continuam sendo desafios recorrentes no setor.

A especialista reforça que a adoção do gerenciamento centralizado pode transformar esses riscos em proteção e eficiência na gestão dos certificados. “Com o controle total delimitando quem acessa, quando e para qual finalidade, é possível garantir a integridade dos documentos, reduzir os custos operacionais e atender às normas com mais precisão”, explica. “Além disso, haverá ganhos diretos em áreas como engenharia, jurídico, financeiro e compliance”, acrescenta.



A Redtrust tem buscado apoiar empresas da construção na adoção de soluções robustas para proteger sua identidade digital. “Empresas que não adotam ferramentas de gestão centralizada estão mais vulneráveis e expostas a riscos que poderiam ser facilmente evitados”, reforça a representante.



Souza avalia que a gestão de certificados está deixando de ser uma pauta exclusiva da tecnologia para se tornar uma ferramenta essencial em setores como o da construção civil. “No Brasil, onde os desafios de rastreabilidade, informalidade e conformidade regulatória ainda são estruturais, a identidade digital pode representar um divisor de águas”, ressalta.



Ela acredita que, nos próximos anos, inovações como BIM (Modelagem da Informação da Construção, em português), digital twins e automação de processos devem se integrar à gestão de certificados, ampliando ainda mais a eficiência e a segurança das operações.

“As empresas que se anteciparem a essa mudança não apenas ganharão em segurança e competitividade, mas também em confiança por parte de clientes, órgãos públicos e parceiros internacionais”, conclui.



