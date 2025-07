Luto: inovações proporcionam novos tipos de homenagens

Em um mundo marcado por transformações culturais e avanços tecnológicos, a forma com que se lida com a morte também vem passando por uma revolução. O tradicional binômio sepultamento-cremação já não esgota as possibilidades de homenagem aos entes queridos, como destaca Vinícius Chaves de Mello, CEO do Grupo Riopae, empresa com 57 anos de atuação no segmento funerário nacional e responsável pela Funerária Premium São João Batista.



Ele destaca que, nos últimos anos, surgiram novas alternativas como expressões contemporâneas do luto, combinando inovação científica com um significado emocional que reflete uma sociedade que busca formas mais pessoais e significativas de preservar memórias. “Hoje, é possível transformar as cinzas em joias, peças, e até mesmo levá-las para o espaço”, revela.

Segundo Chaves, as novas formas de eternizar entes queridos já falecidos têm ganhado cada vez destaque no Brasil. A título de exemplo, ele conta que na Funerária Premium São João Batista, pessoas que desejam homenagear seus familiares e entes queridos encontram três opções:

Heart in Diamond: confecção de diamantes genuínos e de laboratório a partir de amostras de DNA ou cinzas;

Life Expressions: personalização de joias, pingentes, colares, chaveiros, pelúcias e outros itens a fim de eternizar memórias por meio de objetos materiais;

Celestis: voos memoriais espaciais, que permitem enviar amostras simbólicas de DNA ou cinzas para diferentes regiões do espaço.

Transformação das cinzas em joias

A transformação de cinzas em diamantes é realizada por um laboratório especializado, por meio de processos químicos e físicos.

“As joias, pingentes e demais lembranças são pré-modeladas e personalizadas conforme a escolha da família. É possível incluir impressão digital, fios de cabelo ou, ainda, usar os pingentes como relicários para armazenar porções das cinzas”, explica Chaves.

Memorialização no espaço

O CEO destaca que a memorialização no espaço, como os voos orbitais ou lunares, tem se tornado mais acessível. A Funerária Premium São João Batista possui uma parceria exclusiva com a Celestis, uma das principais empresas de voos memoriais espaciais em todo o mundo.

Após a escolha da família, a Funerária Premium se responsabiliza por todos os trâmites legais e logísticos junto à Celestis.

Modelos de homenagens refletem mudanças culturais e de mercado

Na visão de Chaves, os novos modelos de homenagens — mais personalizados e simbólicos — refletem mudanças na relação da sociedade com o luto e a memória. Isso porque, cada vez mais, o luto e a morte vêm deixando de ser um tabu e passando a ser encarados como etapas naturais, embora dolorosas, da vida.

“Homenagens mais personalizadas e simbólicas acompanham essa transformação cultural e representam o desejo das famílias de lembrar com carinho e respeito daqueles que se foram”, explica.

O empresário ressalta que, como especialista, pode observar que as novas formas de homenagear um ente querido têm despertado interesse nos últimos anos, o que indica que há uma transformação cultural em curso sobre como as pessoas lidam com a morte.

“Cada vez mais, a morte vem perdendo seu estigma. Para muitos, ela é encarada com mais naturalidade, e as homenagens personalizadas refletem esse novo olhar”, pontua. “Trata-se de uma mudança cultural em curso, na qual o afeto, o simbolismo e o respeito têm ganhado espaço no processo de despedida”, complementa Vinícius Chaves de Mello.

