CTS Transportes amplia cobertura e investe em tecnologia

O mercado brasileiro de transporte rodoviário de cargas tem vivido uma fase de expansão nos últimos anos. Segundo estudo da Mordor Intelligence, o setor é estimado em US$ 42,87 bilhões, com potencial de atingir US$ 54,20 bilhões até 2029. Em meio a esse movimento, empresas como a CTS Transportes buscam reforçar a importância de soluções logísticas especializadas para atender às diferentes necessidades do setor.



A empresa, que atua com transporte de produtos a granel sólido e cargas secas, tem criado operações dedicadas para segmentos específicos da economia, buscando aliar eficiência, redução de custos e qualidade na entrega final.



De acordo com Maurício Pereira Pinto, presidente da transportadora, o mercado tem exigido cada vez mais operadores logísticos que garantam maior ganho de produtividade, qualidade para o destinatário final e redução de custos para a operação como um todo. “Com esse objetivo, desenvolvemos atividades específicas para cada demanda, com flexibilidade para atender clientes diversos”, explica.



A empresa também oferece serviços integrados, como armazenagem e destinação conforme o perfil de cada contratante. O rastreamento em tempo real está disponível e varia conforme o tipo de carga e modelo de contratação. Para dar suporte a essa estrutura, a CTS conta com 20 pontos de apoio distribuídos estrategicamente pelo país, buscando favorecer a agilidade e a abrangência nacional.



“Esses pontos são fundamentais para atender nossos clientes, reforçando a competitividade dos nossos parceiros em diferentes regiões”, afirma Maurício Pereira Pinto.

Tecnologia como motor de crescimento



Conforme dados da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), o Brasil soma cerca de 2,7 milhões de veículos de carga, 596 mil transportadores autônomos e aproximadamente 200 mil empresas atuantes no setor. Diante desse panorama, o uso de tecnologia tem ganhado protagonismo na busca por eficiência.



Segundo o executivo da CTS Transportes, soluções como inteligência artificial (IA), sistemas de telemetria, aplicativos e veículos modernos já fazem parte do cotidiano operacional da empresa, com foco em gerar mais segurança aos colaboradores e pontualidade nas entregas.

“Investimos em recursos tecnológicos que têm como premissa aumentar nossa capacidade de cumprir prazos e, ao mesmo tempo, garantir segurança e rentabilidade aos nossos clientes”, evidencia Maurício Pereira Pinto.



Apesar das inovações, o cenário macroeconômico ainda impõe desafios. Para o empresário, com juros altos, retração nos investimentos industriais e dificuldades na renovação de frota pesada, o setor de transportes enfrenta obstáculos. “Mesmo com um pacote de dificuldades, como a taxa Selic elevada e aumento do IOF, seguimos trabalhando para crescer no mínimo 10% em 2025”, projeta.



Atenta às transformações do setor, a CTS Transportes anuncia planos de expansão para o próximo ano. Uma das medidas será a construção de mais um armazém logístico, em resposta à crescente demanda dos contratantes por soluções integradas de transporte e armazenagem. “Estamos antecipando as mudanças do mercado e queremos entregar serviços completos e sob medida para nossos clientes”, aponta.



Diversificação também é uma das estratégias da empresa para se manter competitiva. Hoje, a CTS Transportes atua com cargas em diferentes modalidades, incluindo granel sólido, sider, baú, container e produtos variados. “Operar em múltiplos segmentos nos dá fôlego diante das oscilações econômicas e busca reforçar nossa presença em diferentes cadeias produtivas”, conclui o presidente.



Para saber mais, basta acessar: https://www.ctstransportes.com.br/