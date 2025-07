Sutherland anuncia IA agêntica pronta para empresas, que oferece resultados comerciais reais

Sutherland, líder mundial em transformação empresarial e digital, está redefinindo o que é possível quando pessoas e IA trabalham juntas. Suas soluções de IA agêntica agora impulsionam operações mais inteligentes e eficientes para algumas das marcas líderes mundiais. Modular, flexível e escalável, a IA agêntica da Sutherland vai além da automação de tarefas para resolver problemas corporativos reais. Ao combinar o julgamento humano com a automação inteligente, a Sutherland vem ajudando organizações a criar experiências digitais seguras, adaptáveis e duradouras.

Estas implantações já geram resultados reais para empresas de mídia e telecomunicações de primeiro nível, demonstrando alguns dos usos mais avançados e reais da IA agêntica no momento. À medida que as empresas enfrentam uma crescente pressão para cortar custos, proteger dados confidenciais e aperfeiçoar a experiência do cliente em tempo real, sem aumentar o quadro de pessoal, a Sutherland oferece um caminho claro a seguir.

Sua plataforma empresarial reúne uma rede dinâmica de agentes de IA especializados que se flexibilizam às necessidades da empresa. Estes agentes cuidam de tudo, desde tradução em tempo real e detecção de fraudes até análise com interação posterior e mentoria automatizada. Como resultado, as organizações podem se mover com mais rapidez e obter melhores resultados sem comprometer nada.

"Nossa visão para IA agêntica tem a raiz na cooperação e não apenas na automação", disse Doug Gilbert, Diretor de Informação e Diretor Digital na Sutherland. "Desenvolvemos agentes inteligentes que pensam, aprendem e evoluem junto com pessoas para resolver os desafios comerciais mais complexos, desde a conformidade regulatória até o suporte dinâmico ao cliente. É aqui que a transformação digital se torna realidade."

Impacto no mundo real: da transmissão digital às telecomunicações

Líder mundial em transmissão digital eleva a experiência do cliente com cooperação impulsionada por IA

Uma plataforma líder mundial de transmissão digital escolheu a IA agêntica da Sutherland para melhorar as interações digitais e humanas com os clientes. A IA se une a agentes em tempo real, ao analisar questões no momento e extrair respostas mais relevantes a partir de uma ampla base de conhecimento. Ela sugere respostas de modo ativo, resume chamadas e recomenda atualizações de assinatura, aprendendo e aprimorando a cada interação, graças ao feedback humano contínuo. O resultado? Suporte mais rápido e uma experiência mais tranquila e satisfatória para clientes e agentes.

Outros resultados importantes incluem:

Redução de 35% no tempo médio de atendimento e aumento de 6% na precisão

Resumo automático de documentos para fornecer suporte em tempo real

Direcionamento inteligente de clientes e troca perfeita entre IA e agentes humanos

Mentoria contínua mediante avaliações de desempenho ao vivo e feedback

Recomendações personalizadas para clientes, como atualizações de assinatura sugeridas por IA, que ajudam os mesmos a economizar até 15%

Líder em telecomunicações dos EUA protege dados de clientes e se mantém em conformidade, sem reescrever uma única linha de código

Quando as regulamentações mais estritas da FCC exigiram maior proteção para dados confidenciais de clientes, uma das três maiores operadoras de telecomunicações dos EUA recorreuàIA agêntica da Sutherland para enfrentar o desafio. A solução foi implementada rapidamente em 27 sistemas legados e 126.000 agentes, sem problemas e sem interromper as operações diárias.

Os agentes de IA compatíveis com PCI da Sutherland detectam e removem automaticamente dados confidenciais de chamadas de voz, chats, transcrições e gravações de tela em tempo real. Sem reescrever e sem atrasos. Apenas com proteção confiável e escalável.

Além da conformidade, a plataforma ajuda a gigante das telecomunicações a:

Detectar fraudes no momento em que ocorrem e processar pagamentos com segurança

Analisar interações após a chamada com trilhas de auditoria integradas

Unir todos os canais de comunicação (voz, e-mail, chat, redes sociais e SMS) em uma única plataforma de gravação

Hoje, a IA agêntica da Sutherland está gerando resultados reais em setores altamente regulamentados; da mídia e telecomunicaçõesàsaúde e logística. Ao combinar poderosas plataformas de IA com automação e conhecimento humano, a Sutherland ajuda empresas a se manter em conformidade e ocasionar transformações significativas e duradouras.

Sobre a Sutherland

Inteligência Artificial. Automação. Engenharia de Nuvem. Análise Avançada.

Para as empresas, estes são fatores cruciais de sucesso. Para nós, são nossa principal especialidade.

Trabalhamos com marcas icônicas internacionais. Oferecemos a elas uma proposta de valor exclusiva mediante tecnologias líderes de mercado e excelência em processos de negócios. No centro de tudo está a Engenharia Digital: a base que impulsiona a rápida inovação e a transformação empresarial escalável.

Criamos mais de 200 invenções únicas sob diversas patentes em IA e outras tecnologias emergentes. Ao aproveitar nossos produtos e plataformas avançados, impulsionamos a transformação digital em escala, otimizamos operações comerciais críticas, reinventamos experiências e somos pioneiros em novas soluções, tudo isto fornecido através de um modelo integrado "como serviço".

Para cada empresa, proporcionamos novas chaves a seus negócios, às pessoas com quem trabalham e aos clientes que atendem. Com estratégias comprovadas e execução ágil, não apenas possibilitamos mudanças, mas também propiciamos resultados digitais.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250729169278/pt/

Para mais consultas:mediarelations@sutherlandglobal.com

Saiba mais: www.sutherlandglobal.com