Esri, Microsoft e Space42 se unem para o lançamento da “Iniciativa Map Africa”

A Esri, referência global em inteligência de localização, assinou um Memorando de Entendimento (MoU) com a Space42 e a Microsoft para apoiar a Iniciativa Map Africa. O esforço significa um empenho de cinco anos para produzir o mapa-base mais abrangente da África até o momento. A iniciativa deve gerar dados geoespaciais dimensionáveis de alta resolução em 54 países africanos para beneficiar mais de 1,4 bilhões de pessoas.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20250729329728/pt/

Esri President Jack Dangermond and Space42 CEO Hasan Al Hosani sign a Memorandum of Understanding (MOU) at the Esri User Conference.

Muitos dos mapas oficiais da África encontram-se fragmentados, desatualizados ou são de difícil acesso, deixando governos e empresas com a tarefa de tomar decisões importantes com dados imprecisos ou incompletos. O desenvolvimento de infraestrutura enfrentou diversos desafios, incluindo lacunas institucionais e de investimento. Para enfrentar essas questões, a Esri, a Space42 e a Microsoft firmaram uma parceria formalizada no início de julho, durante a Conferência de Usuários da Esri de 2025, realizada em San Diego, Califórnia. Esta colaboração procura fortalecer a capacidade institucional das nações africanas com a oferta de dados geoespaciais gerenciados localmente, possibilitando uma tomada de decisões mais inteligente por parte de governos, empresas e comunidades.

“É uma honra apoiar a Iniciativa Map Africa em colaboração com a Space42”, afirmou Jack Dangermond, presidente da Esri. “Converter imagens de satélite em mapas-base detalhados e precisos, em escala continental, exige tecnologia geoespacial de ponta e processos de produção altamente qualificados. Estas mesmas capacidades já têm contribuído para iniciativas de mapeamento nacional e regional ao redor do mundo. Com o Map Africa, esperamos contribuir para a criação de um recurso essencial que promoverá o planejamento de infraestrutura, o crescimento econômico e o desenvolvimento sustentável em todo o continente africano.”

A Space42, empresa baseada em inteligência artificial e tecnologia espacial com sede nos Emirados Árabes Unidos, será responsável pela captação de recursos, gestão dos projetos e fornecimento de dados de satélite. A Esri coordenará os fluxos de trabalho para a produção dos mapas-base, utilizando seus recursos de GeoAI e sensoriamento remoto, além de apoiar centros regionais voltados para o treinamento de equipes locais e desenvolvimento de capacidade de longo prazo. Já a Microsoft contribuirá com uma infraestrutura de nuvem segura e a estrutura de IA por meio da plataforma Azure, viabilizando o processamento, o compartilhamento e a integração de dados em larga escala.

“A parceria é essencial ao DNA dos Emirados Árabes Unidos eàforma como a Space42 atua”, declarou Hasan Al Hosani, CEO de Soluções Inteligentes da Space42. “Esta colaboração com a Microsoft e a Esri transcende a tecnologia, sendo uma iniciativa estratégica. Ela apoia as metas comerciais da Space42, fortalece nosso papel como parceira confiável para governos e traz benefícios significativos para as comunidades africanas. Mapeamentos precisos e de alta qualidade e soluções de inteligência baseadas nesses dados são fundamentais para impulsionar o crescimento, a resiliência e a inovação inclusiva. Dados confiáveis são a base para o desenvolvimento sustentável de comunidades e economias.”

A iniciativa tem o potencial de gerar valor de longo prazo em diversos setores, incluindo:

Portos e logística : o mapeamento aprimorado do terreno e da infraestrutura tem como objetivo melhorar o planejamento de rotas e reduzir ineficiências.

: o mapeamento aprimorado do terreno e da infraestrutura tem como objetivo melhorar o planejamento de rotas e reduzir ineficiências. Energia renovável : modelos de seleção de local otimizarão a implantação de energia solar e eólica.

: modelos de seleção de local otimizarão a implantação de energia solar e eólica. Segurança e resposta a desastres : os governos terãoàdisposição ferramentas para monitorar fronteiras, gerenciar recursos e coordenar respostas em situações de emergência.

: os governos terãoàdisposição ferramentas para monitorar fronteiras, gerenciar recursos e coordenar respostas em situações de emergência. Cidades inteligentes e economias digitais: mapas precisos darão suporte ao planejamento urbano, aos serviços públicos eàimplantação de tecnologia.

Os dados do Map Africa serão licenciados aos governos nacionais, possibilitando a propriedade e a atualização a longo prazo por Agências Nacionais de Mapeamento. Com o passar do tempo, a iniciativa também apoiará um novo ecossistema comercial de startups africanas. Eventualmente, os dados serão armazenados em data centers gerenciados pela G42 e Microsoft, distribuídos por todo o continente.

Para saber mais sobre o papel da Esri na Iniciativa Map Africa, acesse esri.com/about/newsroom/arcnews/in-africa-sustainable-development-hinges-on-having-accurate-basemaps.

Sobre a Esri

A Esri, líder global de mercado em software de sistema de informações geográficas (GIS), inteligência de localização e mapeamento, ajuda os clientes a liberar todo o potencial dos dados para melhorar os resultados operacionais e comerciais. Fundada em 1969 em Redlands, Califórnia, EUA, o software da Esri é implementado em centenas de milhares de organizações no mundo inteiro, incluindo empresas da Fortune 500, agências governamentais, instituições sem fins lucrativos e universidades. A Esri possui escritórios regionais, distribuidores internacionais e parceiros que fornecem suporte local em mais de 100 países em seis continentes. Com seu compromisso pioneiro com a tecnologia e a análise geoespaciais, a Esri desenvolve as soluções mais inovadoras que utilizam uma abordagem geográfica para resolver alguns dos problemas mais complexos do mundo, colocando-os no contexto crucial da localização. Visite-nos em esri.com.

Copyright © 2025 Esri. Todos os direitos reservados. Esri, o logotipo do globo Esri, ArcGIS, The Science of Where, esri.com e @esri.com são marcas comerciais, marcas de serviço ou marcas registradas da Esri nos Estados Unidos, na Comunidade Europeia ou em algumas outras jurisdições. Outras empresas e produtos ou serviços mencionados neste documento podem ser marcas comerciais, marcas de serviço ou marcas registradas de seus respectivos proprietários.

Sobre a Space42

A Space42 (ADX: SPACE42) é uma empresa de tecnologia espacial baseada em IA dos Emirados Árabes Unidos que integra comunicações por satélite, análises geoespaciais e recursos de inteligência artificial para iluminar a Terra a partir do espaço. Estabelecida em 2024 após a fusão bem-sucedida entre a Bayanat e a Yahsat, o alcance global da Space42 permite que ela atenda às necessidades em rápida evolução de seus clientes em governos, empresas e comunidades. A Space42 é composta por duas unidades de negócios: Space Services e Smart Solutions. A unidade Space Services se concentra em operações de satélite upstream para soluções de satélite fixo e móvel. A unidade Smart Solutions integra a aquisição e o processamento de dados geoespaciais com IA para informar a tomada de decisões, aprimorar a consciência situacional e melhorar a eficiência operacional. Os principais acionistas da Space42 incluem a G42, Mubadala e IHC.

Para mais informações, acesse: www.space42.ai; siga-nos na X: @space42ai

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250729329728/pt/

Jo Ann Pruchniewski

Relações públicas, Esri

Cel.: 301-693-2643

E-mail: jpruchniewski@esri.com