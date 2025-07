Mérieux NutriSciences tem vagas no Sul e Grande São Paulo

A Mérieux NutriSciences disponibiliza vagas de emprego para Consultor Comercial Externo para as cidades de Maringá, Curitiba, Chapecó, na região sul e para São Paulo, capital.

Os interessados devem enviar currículo para o e-mail: recrutamento.br@mxns.com, colocando no assunto o nome da vaga "Consultor Sul ou SP”, de acordo com a cidade em que estiver interessado em atuar.

São oportunidades para trabalhadores com experiência de pelo menos três anos na área comercial de indústrias de alimentos e/ou laboratórios de análises químicas e microbiológicas.

O trabalho incluir prospecção de clientes e fortalecimento da marca. Realizar visitas periódicas para oferecer produtos e acompanhar a demanda. Acompanhar metas de vendas e criar estratégias para atingi-las. Demonstrar o diferencial da marca e identificar tendências do mercado.

A empresa oferece um plano de carreira sólido, com possibilidades de crescimento dentro e fora do país e pacote de remuneração completo: contrato CLT, salário fixo, comissões, PLR, assistência médica para o titular e dependentes, vale refeição/alimentação, seguro de vida, veículo de serviço, notebook e celular. Além de programas de bolsas em idiomas e pós-graduação, job rotation, atendimento psicoterapêutico, wellhub (gympass), totalpass, ginástica laboral e iniciativas que valorizam Life Balance e a saúde integral de seus colaboradores, no campo mental e físico.

Sobre a Mérieux NutriSciences

A Mérieux Nutrisciences possui mais de 50 anos de experiência atendendo às necessidades do setor de meio ambiente, alimentos, agroquímicos, fármacos e saneantes. Oferece soluções abrangentes para apoiar nossos clientes, desde o desenvolvimento de produtos até a adequação ao mercado, contribuindo para a saúde dos consumidores em todo o mundo.

Com presença global, são mais de 100 laboratórios credenciados e uma equipe de mais de 8.000 funcionários comprometidos, comprometidos a oferecer ao planeta BETTER FOOD. BETTER HEALTH. BETTER WORLD.

Website: https://www.instagram.com/mxns.brasil/