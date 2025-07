Saiba quais os melhores exercícios para quem já passou dos 60 anos

O hábito de praticar exercícios está intrinsecamente alinhado com os ideais da maioria dos brasileiros, que estão sempre em busca de um corpo funcional, atlético e que possa resistir às adversidades do cotidiano. O processo de envelhecimento ainda não sucumbiu ao tempo e, diariamente, faz com que percamos algum tipo de massa, seja óssea ou capilar. Portanto, o ideal é que tomemos certos tipos de precaução para fortalecer e manter a longevidade e a autonomia do corpo.

Por mais que a produção de colágeno seja diária, com o passar dos anos o sistema humano começa a gastar mais energia tentando fazer com que a sobrevivência perdure, relegando a importância de manter uma pele iluminada e livre de rugas. A atividade física entra como um agente inibidor não só dos efeitos do envelhecimento em questões musculares e de condicionamento físico, como também traz qualidade de vida, melhora a saúde cardiovascular, aumenta a flexibilidade e o equilíbrio, além de proporcionar a redução de quadros de depressão e ansiedade, e melhorar a qualidade do sono.

“ A partir dos 25 anos, a produção de colágeno pelo corpo começa a diminuir gradualmente. Com o passar do tempo, é importante cuidar não só da saúde da pele, mas também dos ossos e articulações. Segundo dados do IBGE de 2023, a expectativa de vida subiu para 75,8 anos, mas a principal queixa após os 60 anos são doenças que envolvem artrite, osteoporose, condições neurodegenerativas, como Alzheimer e Parkinson, e as mais comuns, desde a hipertensão até a diabetes tipo 2. Com uma avaliação médica precisa e um início de treinos personalizados é possível amenizar os sintomas e até prevenir muitas dessas condições com acompanhamento adequado”, disse a personal trainer do ecossistema de Dakila Camila França, que recentemente lançou um aplicativo para auxiliar seus alunos e personalizar os treinos.

Camila França inclui alguns exercícios que auxiliam e impulsionam a vida de quem já passou dos 60 anos e dá dicas de 5 exercícios recomendados:

Natação

Nadar fortalece os músculos e protege as articulações, ajudando a tratar doenças como artrite e osteoartrite. A hidroginástica, em conjunto com a natação, trabalha a respiração do idoso, pois o contato com a água causa uma vasodilatação nas vias respiratórias, o que diminui o problema da falta de ar.

Yoga e Pilates

Ambas promovem um alívio instantâneo nas articulações e, geralmente, os exercícios são graduados de acordo com a necessidade de cada aluno, levando em consideração suas restrições a determinados tipos de movimentos. Aumentam a flexibilidade, diminuem o estresse, fortalecem a musculatura e proporcionam mais equilíbrio, ao mesmo tempo em que favorecem um aprofundamento na compreensão do corpo e de como a parte física pode entrar em harmonia com a mental.

Musculação

Exercícios realizados na academia favorecem a circulação sanguínea e a respiração. Por isso, busque exercícios que fortaleçam as pernas e os músculos da cintura. O mais importante é dar enfoque à repetição do que ao peso, já que uma carga maior pode causar dores nos músculos e prejudicar as articulações.

Caminhada

Andar de maneira tranquila diminui o impacto da atividade, levando em consideração os danos causados pelo envelhecimento, como dano muscular, perda de agilidade e resistência. Melhora a saúde cardiovascular, a saúde dos ossos e deve ser feita de forma gradual, respeitando os limites individuais, com acompanhamento profissional, se necessário.

Dança

É muito comum vermos aulas de zumba para as pessoas da terceira idade, que têm o objetivo de proporcionar movimento e qualidade de vida para elas, principalmente entre as mulheres, que costumam renovar a autoestima. A dança diminui sinais de isolamento, reduz sintomas de depressão e trabalha vários sentidos, como audição, tato e visão.