Skechers responde ao processo de patente movido pela Kizik

A Skechers USA, Inc. (“Skechers”), The Comfort Technology Company — empresa reconhecida por sua tecnologia de conforto e líder em calçados com tecnologia hands-free —, anunciou hoje que irá se defender de forma veemente contra o processo de patente movido no tribunal federal do Texas pela Kizik Design, LLC (“Kizik”), que alega, em essência, que toda a linha de calçados Skechers Hands Free Slip-ins® (“Slip-ins”) infringe suas patentes. A empresa considera que as alegações da Kizik são infundadas.

Como detentora de um vasto portfólio de propriedade intelectual, a Skechers respeita os direitos de terceiros. A queixa apresentada pela Kizik baseia-se na alegação de que foi a criadora da categoria de calçados sem uso das mãos e de que é a única empresa com direito legal de utilizar essa ideia centenária. Em contraste com a alegação incorreta da Kizik de que as patentes da Skechers teriam sido rejeitadas, a Skechers desenvolveu sua própria tecnologia exclusiva Slip-ins e já obteve mais de 140 patentes de utilidade e design no mundo todo, incluindo nos Estados Unidos, além de fazer valer seus direitos de forma rigorosa, o que resultou em diversas decisões judiciais, liminares e acordos em diferentes países.

Michael Greenberg, presidente da Skechers, declarou: "O momento dessa ação judicial é, no mínimo, curioso, já que ocorre logo após o anúncio da fusão da Skechers com a 3G Capital no valor de US$ 9,42 bilhões. A Kizik alega que ‘no centro dos calçados sem uso das mãos da Skechers’ estão tecnologias patenteadas pela Kizik, sendo que a Skechers vem promovendo e comercializando os Slip-ins desde dezembro de 2021 sem ter recebido sequer uma notificação da Kizik. Então, após o anúncio da fusão, a Kizik contrata um escritório de advocacia também utilizado pela Nike e ataca toda a nossa linha de produtos Slip-ins. Acreditamos que, após tantos anos de silêncio, a motivação real para essa ação esteja claramente indicada na própria petição da Kizik, onde afirmam estar em busca de uma parte dos US$ 9,42 bilhões envolvidos na operação — valores que a Kizik não conquistou e que, portanto, não merece."

O Sr. Greenberg acrescentou: “Calçados de calce sem o uso das mãos existem há pelo menos um século. Não foram criados no século XXI,em Utah. Tornamo-nos líderes de mercado nesse segmento ao inovar – e não imitar – essa ideia, transformando-a em um verdadeiro sistema de calce sem o uso das mãos com a nossa própria tecnologia. A Skechers investe recursos consideráveis em pesquisa e desenvolvimento para lançar produtos próprios, originais e empolgantes para seus consumidores, ano após ano, e continuará fazendo isso, sem se deixar intimidar por tentativas transparentes de litígios para restringir a concorrência. Contestaremos vigorosamente tanto a validade das patentes quanto as alegações de infração.”

Skechers (NYSE:SKX), The Comfort Technology Company® com sede no sul da Califórnia, projeta, desenvolve e comercializa uma ampla variedade de calçados, roupas e acessórios para estilos de vida e performance voltados para homens, mulheres e crianças. As coleções da empresa estão disponíveis em 180 países e territórios, por meio de lojas de departamento e especializadas, além do canal direto ao consumidor via skechers.com e mais de 5.300 lojas físicas da marca. Empresa listada na Fortune 500® a Skechers administra seus negócios internacionais por meio de uma rede de subsidiárias próprias, parcerias em joint venture e distribuidores. Para mais informações, acesse about.skechers.com e siga a marca no Facebook, Instagram e TikTok.

