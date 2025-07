Prêmio Zayed de Sustentabilidade vê aumento em participação global com 7,761 candidatos

O Prêmio Zayed de Sustentabilidade dos Emirados Árabes Unidos, iniciativa global pioneira que transformou a vida de mais de 400 milhões de pessoas, encerrou oficialmente as inscrições para seu ciclo de premiações de 2026. Um total de 7.761 inscrições de 173 países foram recebidas nas seis categorias: Saúde, Alimentação, Energia, Água, Ação climática e Escolas de ensino médio, refletindo o papel contínuo do Prêmio no avanço de soluções impactantes para desafios globais urgentes.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20250728207256/pt/

Zayed Sustainability Prize beneficiaries celebrate receiving solar-powered lights (Photo: AETOSWire)

Em sua 17ª edição, o Prêmio capacita pequenas e médias empresas (PMEs), organizações sem fins lucrativos e escolas de ensino médio a desenvolver e escalar inovações sustentáveis que melhorem vidas, especialmente em comunidades vulneráveis e carentes. De energia limpa e acessoàsaúdeàagricultura regenerativa e água potável, as inscrições deste ano refletem um foco crescente em modelos impulsionados pela tecnologia e liderados pela comunidade, que ampliam o acesso onde mais se precisa.

As inscrições aumentaram 30% em comparação ao ciclo anterior. Houve um aumento significativo em projetos que integram tecnologias de ponta – como inteligência artificial, captura direta de carbono pelo ar e ferramentas fintech – com abordagens de base, destacando como inovação, equidade e impacto de longo prazo estão convergindo de forma significativa.

“O número recorde de inscrições para o ciclo do Prêmio deste ano reflete um crescente compromisso global com soluções práticas e escaláveis que gerem impacto a longo prazo”, afirmou Sua Excelência, Dr. Sultan Ahmed Al Jaber, Ministro da Indústria e Tecnologia Avançada dos Emirados Árabes Unidos e Diretor Geral do Prêmio Zayed de Sustentabilidade. “Observamos um impulso particularmente forte nos sistemas alimentares, onde as tecnologias inteligentes estão ajudando a impulsionar a produtividade e a resiliência. Em todas as categorias, o uso crescente de IA e outras tecnologias avançadas destaca como a inovação está sendo aproveitada para impulsionar um progresso inclusivo e liderado pela comunidade. O Prêmio Zayed de Sustentabilidade continua focado em reconhecer pioneiros que geram impacto mensurável e promovem o desenvolvimento sustentável em todo o mundo.”

Análises iniciais do Prêmio mostram que cerca de 85% de todas as inscrições vieram de economias em desenvolvimento e emergentes, com o Brasil sendo parte dos países que mais contribuiram com candidatos, ao lado da Índia, Etiópia, Uzbequistão e Indonésia. A participação também foi alta em países desenvolvidos, como Emirados Árabes Unidos e Estados Unidos da América, ambos entre os 10 países com maior número de inscrições.

As categorias Alimentação (1.630) e Ação climática (1.880) atraíram o maior número de inscrições, refletindo a urgência global em torno da segurança alimentar, proteção de ecossistemas e resiliência a desastres. Em seguida, vieram Saúde (1.497), Escolas de ensino médio (1.070), Água (863) e Energia (821).

Categorias

As inscrições para a categoria Saúde cresceram mais de 60% este ano, com foco em diagnósticos com IA, tecnologia vestível e atendimento descentralizado. Muitas também exploraram logística sustentável com tecnologia e rastreabilidade aprimorada para fortalecer os sistemas de prestação de serviços de saúde.

A categoria Alimentos destacou os avanços na agricultura de precisão e agro-robótica, com sistemas inteligentes e drones ajudando os agricultores a aumentar a produtividade e a circularidade nos sistemas alimentares.

Em Energia, as submissões revelaram um interesse crescente em armazenamento de energia térmica e combustíveis avançados de baixo carbono, e uma transformação energética mais ampla, incluindo soluções para sistemas de energiaàprova de futuro para atender aos cenários de crescente demanda global.

As inscrições na categoria Água exploraram maneiras inovadoras de expandir o acessoàágua doce, incluindo geração de água atmosférica e dessalinização de baixo consumo de energia, bem como ferramentas fintech que promovem uma distribuição mais transparente e equitativa.

As inscrições da Ação climática abordaram tanto mitigação quanto adaptação, apresentando soluções baseadas na natureza, captura direta de carbono no ar, ferramentas preditivas para resiliência e preparação para desastres, e conservação baseada na comunidade fundamentada em conhecimentos indígenas.

As inscrições lideradas por jovens na categoria Escolas de ensino médio refletiram um aumento notável no engajamento e comprometimento dos jovens com a sustentabilidade, com projetos que vão desde monitoramento climático com tecnologia de IA e irrigação inteligente para fazendas escolares até filtragem de água de baixo custo e abordagens baseadas em tecnologia para rastreamento de resíduos e reciclagem criativa.

Após o encerramento das inscrições, o Prêmio entra agora na fase de avaliação. Todas as inscrições serão selecionadas por uma consultoria independente de pesquisa e análise. Um comitê de seleção, composto por especialistas renomados do setor, avaliará as inscrições qualificadas e selecionará os candidatos. O terceiro e último nível do processo de avaliação é o júri, que se reunirá em outubro para eleger por unanimidade os vencedores em cada categoria.

Os vencedores serão anunciados na cerimônia de premiação do Prêmio Zayed de Sustentabilidade, em 13 de janeiro de 2026, durante a Semana da Sustentabilidade de Abu Dhabi. Cada vencedor nas categorias organizacionais receberá US$ 1 milhão, enquanto seis escolas de ensino médio – representando regiões do mundo – receberão US$ 150.000 cada para implementar ou expandir seus projetos de sustentabilidade.

Sobre o Prêmio Zayed de Sustentabilidade

O Prêmio Zayed de Sustentabilidade, parte do portfólio do Erth Zayed Philanthropies, é a premiação pioneira dos Emirados Árabes Unidos para soluções inovadoras para desafios globais. Uma homenagem ao legado eàvisão do fundador dos EAU, Xeque Zayed bin Sultan Al Nahyan, o Prêmio visa impulsionar o desenvolvimento sustentável em todo o mundo.

Todos os anos, nas categorias saúde, alimentação, energia, água, ação climática e escolas de ensino médio, a iniciativa premia organizações e escolas por suas soluções inovadoras para as necessidades mais emergentes do nosso planeta. Através dos seus 128 vencedores, em 17 anos, o Prêmio impactou positivamente mais de 400 milhões de vidas em todo o mundo, inspirando inovadores a amplificar o seu impacto e a traçar um futuro sustentável para todos.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250728207256/pt/

Rawda Zreik

rawda.zreik@bursonglobal.com