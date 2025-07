Axi comemora o quinto trader financiado de US$ 1 milhão e assinala o marco de pagamento de mais de US$ 5 milhões para 2025

SYDNEY, July 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- corretora global Axi orgulhosamente anuncia um marco importante em seu programa de financiamento de traders, o Axi Select, ao comemorar seu 5o trader financiado de US$ 1 milhão e ultrapassar US$ 5 milhões em pagamentos de lucros no acumulado do ano.

O último trader a atingir a marca de US$ 1 milhão é Yoleny G, uma trader que se identifica como uma orgulhosa esposa e mãe de dois filhos. Sua conquista é particularmente significativa, pois ela se torna o 5o trader a atingir esse marco com a Axi. A conquista de Yoleny não é apenas uma prova de sua disciplina de negociação, mas também marca um objetivo pessoal em seu caminho para o estágio Pro M de elite da Axi.

"Estou incrivelmente orgulhosa da minha conquista. Alcançar o status de financiamento de US$ 1 milhão tem sido uma missão pessoal, e isso é apenas o começo." - Yoleny G.

Yoleny se junta a um grupo de elite de traders que atingiram o limite de financiamento de US$ 1 milhão no programa Axi Select. Os dois primeiros traders Pro M se reuniram recentemente para uma visita exclusivaàsede global da Axi em Sydney, onde compartilharam insights, conheceram a equipe da Axi e celebraram seu sucesso coletivo.

A comunidade Axi Select cresceu rapidamente para mais de 30.000 membros, tornando-se um dos ecossistemas financiados por traders mais dinâmicos do mundo. A recente colaboração da Axi com a Bloomberg reforça ainda mais seu compromisso em fornecer recursos de alta qualidade, transparência e visão de mercado para traders de varejo que se esforçam para alcançar o próximo nível de sua jornada de negociação.

Em julho de 2025, a Axi pagou mais de US$ 7,6 milhões a traders financiados, com um indivíduo de destaque ganhando US$ 108.879,66 somente em maio.

Este marco reflete o foco contínuo da Axi em capacitar traders qualificados com oportunidades reais de crescimento, apoiados por capital, educação e acesso às principais ferramentas de negociação. À medida que a Axi continua a expandir o programa Axi Select e sua comunidade comercial global, marcos como esses reforçam o compromisso da empresa em fornecer aos traders sérios as ferramentas, o capital e o suporte de que precisam para ter sucesso. Com mais traders avançando em direção a níveis de financiamento mais altos e novas iniciativas no horizonte, a Axi continua focada em ser líder de mercado neste espaço.

Sobre a Axi

A Axi é uma empresa global de negociação online de FX e CFD, com milhares de clientes em mais de 100 países em todo o mundo. A Axi oferece CFDs para várias classes de ativos, incluindo forex, ações, ouro, petróleo, café e muito mais.

O programa Axi Select está disponível apenas para clientes da AxiTrader Limited. Os CFDs apresentam um alto risco de perda de investimento. Em nossas negociações com você, atuaremos como uma contraparte principal para todas as suas posições. Este conteúdo pode não estar disponível em sua região. Para mais informações, consulte os nossos Termos de Serviço. Aplicam-se taxas de negociação padrão e depósito mínimo.

