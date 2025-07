Beechcraft M-346N revelado como solução pronta para uso imediato no Sistema de Treinamento em Jatos para Graduação na Marinha dos EUA

Textron Aviation Defense LLC, uma empresa Textron Inc. (NYSE: TXT), anunciou hoje sua oferta do jato Beechcraft M-346N como uma solução "pronta para uso imediato" de uma icônica empresa dos EUA para o programa do Sistema de Treinamento em Jatos para Graduação (UJTS) na Marinha dos EUA. A Marinha dos EUA divulgou várias solicitações de informações referentes a uma futura Solicitação de Propostas para uma nova aeronave para o programa UJTS.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20250728081393/pt/

Ready Now Beechcraft M-346N

A Textron Aviation Defense e a Leonardo assinaram um contrato de parceria para satisfazer os requisitos da Marinha para seu novo jato de treinamento. O Beechcraft M-346N é parte de um sistema de treinamento integrado comprovado, com base na aeronave M-346 original desenvolvida pela Leonardo. Mais de 100 aeronaves M-346 da Leonardo já atendem às exigentes necessidades de treinamento de alunos pilotos para forças aéreas de 4a e 5a gerações em todo o mundo, inclusive na mundialmente renomada Escola Internacional de Treinamento em Voo (IFTS) da Itália.

"Com nossa herança profundamente enraizada na robustez e confiabilidade da fabricação nos EUA, o Beechcraft M-346N se une a uma orgulhosa linha de aeronaves construídas ao longo de 95 anos de excelência em aviação", disse Travis Tyler, Presidente e Diretor Executivo da Textron Aviation Defense. "A aeronave pode ser a base para o futuro do treinamento em jatos para graduação na Marinha, ao combinar desempenho operacional comprovado com tecnologias de ponta."

A Textron Aviation Defense, com sede em Wichita, Kansas, fabrica aeronaves Cessna e Beechcraft para missões militares ao redor do mundo. Desde a Segunda Guerra Mundial, os militares confiam nestas marcas icônicas para aeronaves táticas e de treinamento de alto desempenho.

Sobre o Beechcraft M-346N

O Beechcraft M-346N, uma aeronave bimotora com assentos duplos, controles de voo e aviônicos totalmente digitais, é equipado com um sistema de controle de voo 'fly-by-wire' com redundância quádrupla, uma interface homem-máquina de última geração com Head-Up Display e Large Area Display em cada cabine, controles manuais de aceleração e alavanca (HOTAS), além de recursos de segurança inovadores como o Sistema Automático de Prevenção de Colisões no Solo (Auto-GCAS).

Equipado com dois motores turbofan Honeywell F124-GA-200, o M-346N oferece um alto nível de segurança inerentemente, bem como um desempenho impressionante, incluindo uma velocidade máxima de cruzeiro de mais de 590 nós e um teto de serviço de 45.000 pés.

O design aerodinâmico avançado da aeronave permite manobrabilidade e gerenciamento de energia excepcionais, enquanto a cabine traseira elevada oferece aos instrutores excelente visibilidade em todas as fases do voo. O resultado é um simulador que conecta efetivamente a instrução básica com o mundo de alto desempenho das operações de caças em porta-aviões.

Treinamento integrado avançado: um ecossistema completo

O abrangente ecossistema de treinamento integrado M-346N, que foi validado e continuamente aprimorado através da experiência operacional mundial do sistema de treinamento integrado M-346, está pronto para ofereceràMarinha uma solução completa que melhora a prontidão dos alunos e a eficácia operacional, enquanto reduz custos e riscos do treinamento.

O Beechcraft M-346N utiliza o conjunto de aviônicos do Sistema de Treinamento Integrado, comprovado operacionalmente, para treinamento tático básico a avançado, emulando sensores, armas e forças geradas por computador. Isto permite que os alunos interajam em tempo real mediante uma arquitetura de treinamento Live-Virtual-Constructive (LVC) que conecta aeronaves em voo (Live), simuladores (Virtual), e forças amigas e adversárias geradas por computador (Constructive). O sistema inovador também oferece treinamento adaptativo com tecnologia de IA, que analisa continuamente os dados de desempenho dos alunos pilotos para personalizar os caminhos de aprendizagem, automatizar avaliações e adaptar as instruções aos pontos fortes e áreas de aperfeiçoamento de cada um.

Junto com seu completo espectro de dispositivos de treinamento terrestre de alta fidelidade, incluindo simuladores, dispositivos de treinamento em computador, ferramentas de planejamento / gerenciamento de missão e um ambiente LVC baseado em porta-aviões, o Beechcraft M-346N oferece uma solução completa para treinar a próxima geração de aviadores da Marinha e do Corpo de Fuzileiros Navais.

Sobre a Textron Aviation Defense LLC

Com um legado de milhares de Sistemas Integrados de Treinamento em aeronaves Beechcraft e Cessna comprovados, produzidos e em operação no centro dos EUA desde a Segunda Guerra Mundial, os clientes militares recorremàTextron Aviation Defense quando precisam de soluções aerotransportadas para suas missões críticas. Fornecedora do principal simulador de voo militar do mundo, a Textron Aviation Defense equipa forças armadas de todo o mundo e lidera em baixos custos de aquisição, manutenção e treinamento. A frota com mais com 1.000 aeronaves Beechcraft T-6 Texan II registrou mais de 5 milhões de horas em duas escolas de voo militar da OTAN e quatorze países desde 2001. A Textron Aviation Defense é uma subsidiária da Textron Aviation Inc.

Sobre a Textron Aviation

Inspiramos a jornada de voar. Há mais de 95 anos, a Textron Aviation capacita nossos talentos coletivos nas marcas Beechcraft, Cessna e Hawker para criar e oferecer a melhor experiência de aviação a nossos clientes. Com uma linha que inclui desde jatos executivos, turboélices e motores a pistão de alto desempenho até missões especiais, treinamento militar e produtos de defesa, a Textron Aviation possui o portfólio de produtos de aviação mais versátil e abrangente do mundo e uma força de trabalho que produziu mais da metade de todas as aeronaves de aviação geral do mundo. Clientes em mais de 170 países confiam em nosso lendário desempenho, confiabilidade e versatilidade, junto com nossa confiável rede mundial de atendimento ao cliente, para voos acessíveis, produtivos e flexíveis.

Para mais informações, acesse www.txtav.com|specialmissions.txtav.com|defense.txtav.com|scorpion.txtav.com.

Sobre a Textron Inc.

A Textron Inc. é uma empresa multissetorial que utiliza sua rede mundial de negócios nos setores de aviação, defesa, indústria e finanças para oferecer aos clientes soluções e serviços inovadores. A Textron é mundialmente conhecida por suas poderosas marcas, como Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO e Textron Systems.

Para mais informações, acesse www.textron.com.

Certas declarações neste comunicadoàimprensa podem projetar receitas ou descrever estratégias, metas, perspectivas ou outros assuntos não históricos; estas declarações prospectivas são válidas apenas na data em que são feitas, sendo que não assumimos qualquer obrigação de atualizá-las. Estas declarações estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que nossos resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles expressos ou implícitos em tais declarações prospectivas, incluindo, entre outros, o risco de a Marinha dos EUA não escolher o Beechcraft M-346N para o programa UJTS.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250728081393/pt/

Contato com a mídia:

Rachel Williams

+1. 316.517.5653

rawilliams@txtav.com

txtav.com