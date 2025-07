Empresas de Broadcast investem em IA para acompanhar o mercado Audiovisual

Empresas Broadcast do ramo Audiovisual (como emissoras de televisão) sentiram a necessidade de se atualizar.

A história da Televisão no Brasil teve como início em 18 de setembro de 1950 com a inauguração da TV Tupi em São Paulo e com o passar do tempo a tecnologia evoluiu e muito.

Do VHF ao UHF, do sinal Analógico ao Digital, do SD (Standard Definition) ao 4K a tecnologia revoluciona-se a cada dia. Com o início do Streaming em 2007 com a empresa Netflix, o mundo da televisão foi conquistado pela Internet e as barreiras se quebraram muito rapidamente, fazendo com que o mercado audiovisual buscasse por inovações que facilitassem o trabalho e diminuindo o custo, principalmente após a pandemia do Coronavírus.

Agora com a Inteligência Artificial abrangendo o mundo muito rapidamente, estas empresas novamente se preocupam com sua revolução ou reinvenção, o que nos conta o Engenheiro Eletricista com ênfase em Eletrônica e atuante há 10 anos na área de Broadcast, João Pedro Maretti Basso.

“A Inteligência Artificial veio para conquistar o mundo, assim como o Rádio e a Televisão conquistaram, diferente daquela época, o medo e antipatia pela tecnologia não são mais um impeditivo. Percebemos que a tecnologia veio para facilitar o dia a dia e a utilizamos como artificio, assim como o mercado Broadcast Audiovisual procura por inovação, agilidade, precisão e custo-benefício.

“A busca pela melhoria e a praticidade para as produções diárias aproximam-se ao uso de ferramentas já existentes como por exemplo chatbot’s. Sabe aquelas respostas automatizadas que recebemos ao falar com uma empresa pelo WhatsApp? Pois bem, anteriormente recebia-se em média cerca de duas mil ligações por mês de equipes de externa que fazem coberturas de reportagem. Com o chatbot simplificando esse contato é possível reduzir em no mínimo 70% das ligações e em 50% o tempo do processo de gravação de material de conteúdo que poderá ser utilizado em programas jornalísticos, além de evitar erros de comunicação que costumam acontecer quando essas ligações ocorrem em lugares de excesso de pessoas.

A implementação do Chatbot já utiliza uma Inteligência Artificial que simplifica todo o processo, aprendendo diariamente com o índice de uso das equipes, relacionando os horários de uso com os produtos mais procurados, direcionando o processo para menus ou índices mais simples, além de poder gerar números para análises técnicas, o que facilitará o estudo em que áreas investir e equipamentos que precisam ser substituídos.”, nos conta João Pedro.

De acordo com a pesquisa “2025 Broadcast Transformation Report” da empresa Haivision, o mercado Broadcast teve uma alta expressiva de investimento em Inteligências Artificiais, sendo de 9% em 2024 para 25% para 2025, a pesquisa destaca que as empresas buscam o uso das IA’s para traduções simultâneas, legendagem, correções de captação de áudio, efeitos de áudio e vídeo, análise de audiência, com o intuito de redução dos custos de produções, melhor direcionamento de esforços conforme o gosto dos telespectadores e também a redução de tempo na criação e edição de conteúdo, o que fornece abertura para experimentação e inovação.

E como impactará essa mudança?

A tradicional forma de produzir produtos televisivos de formato linear, com etapas rígidas e sem ser possível antecipar, cujo acabava demorando muito, agora poderá ser mais resumido e direcionado, sem erros nos processos e encurtando o processo de disseminação de informações tudo isso graças a criação de pipelines mais flexíveis e inteligentes que podem se adaptar com as etapas do projeto e com isso podendo se reordenar de acordo com o conteúdo, recurso e o público-alvo.

Entretanto a utilização da Inteligência Artificial gera importantes questões que devem ser pensadas, sobre autenticidade e direitos autorais de diretores, sendo necessário criar regras e leis regulamentadoras para garantir os direitos e a integridade de suas criações.

O que se pode concluir?

A transição da IA no mundo Broadcast é uma realidade, desde a experimentação a decisões estratégicas, enquanto isso os profissionais precisam além de se atualizar tecnicamente, mas também de uma forma cultural, onde a resistência por medo de substituição de mão de obra pode dificultar não só o próprio uso como a evolução dos profissionais da área.

Sobre o profissional:

João Pedro Maretti Basso é formado em Engenharia Elétrica com ênfase em Eletrônica pela Faculdade FESP – Faculdade de Engenharia São Paulo (SP). Com a carreira em ascensão no ramo televisivo, João Pedro possui 10 anos de atuação na área de Telecomunicações com foco em Broadcasting Audiovisual com experiência no ramo técnico de produções Jornalística, Esporte, Entretenimento e Realities.

Website: https://www.linkedin.com/in/jo%C3%A3o-pedro-maretti-basso-65860175/