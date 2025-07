Empreendimento Jardim Europa é patrocinador da 34ª Festa do Peão de Pitangueiras

De 31 de julho à 2 de agosto, o Empreendimento Jardim Europa marcará presença como patrocinador master da 34ª Festa do Peão de Pitangueiras, uma das celebrações mais tradicionais da região. Reconhecido por ser um projeto urbano moderno e planejado, o Jardim Europa amplia sua conexão com a cidade ao investir em experiências que aproximam a marca do público.

Durante os três dias de evento, a empresa promoverá ações exclusivas em um camarote próprio, reunindo clientes, convidados e influenciadores. A ativação contará ainda com a presença da ex-BBB Fabiana Teixeira, que trará ainda mais visibilidade ao espaço e aos conteúdos gerados.

Segundo os organizadores do empreendimento, o objetivo da participação é divulgar a imagem do Jardim Europa, um projeto que vai além da urbanização: trata-se de um conceito pensado para oferecer qualidade, segurança e valorização aos moradores de Pitangueiras. “Desde o início, nosso ideal foi construir mais que apenas um bairro, construir um novo conceito de viver e morar, para quem valoriza cada detalhe”, destaca a equipe do empreendimento, ressaltando que se trata de um projeto diferenciado em Pitangueiras.

Urbanismo moderno com identidade local

Localizado a apenas 3 minutos do centro de Pitangueiras, o Jardim Europa é um bairro planejado que distribuiu áreas residenciais comerciais e de lazer em perfeita harmonia. O projeto chama a atenção por sua infraestrutura completa e elementos como a icônica Avenida Zeca Canela, calçada com pedras portuguesas e ladeada por ciprestes italianos, remetendo ao charme europeu.

Com lotes a partir de 200 m², o bairro foi concebido para valorizar o convívio, com praça de lazer, playground infantil e academia ao ar livre, além de uma ampla área verde. Toda a estrutura foi pensada para entregar conforto, mobilidade e um visual sofisticado, impulsionando a valorização imobiliária da região.

A presença do Jardim Europa como patrocinador master da Festa do Peão de Pitangueiras representa mais um passo na consolidação da marca como referência em urbanismo inteligente e compromisso com o desenvolvimento local

Mais informações:

Instagram:@empreendimentojardimeuropa

Site:www.empreendimentojardimeuropa.com

