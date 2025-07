Com nova identidade, Get assume o lugar da marca Goldentec

Durante duas décadas, a marca Goldentec esteve presente na rotina de milhões de brasileiros. Agora, visando acompanhar as transformações do mercado e do comportamento do consumidor, a empresa inicia um processo de rebranding e adota um novo nome: Get. A mudança representa uma evolução estratégica e simbólica, que reflete o amadurecimento da marca e sua busca por um diálogo mais direto com um público cada vez mais exigente e diverso.

“O rebranding foi um processo natural, construído com responsabilidade e escuta. Nossos clientes estão mais conectados, mais atentos ao design e à qualidade, e querem marcas que dialoguem com seu estilo de vida. A Get nasce dessa escuta e com muito mais presença e sintonia com o agora”, afirma Pedro Ivo, diretor da Get. E ele acrescenta: “Mais do que trocar o nome, trouxemos um novo olhar para a marca — mais próxima e com mais design. Queremos estar onde a tecnologia realmente importa: no cotidiano de quem estuda, trabalha, cria e se reinventa”.

A Get se apresenta como uma marca de tecnologia em constante evolução. Seu mix de produtos continua diversificado: itens de informática (monitores, computadores, mouses, adaptadores, teclados), além do foco no público gamer. Cadeiras office, gabinetes, microfones, linha completa de caixas de som, linha térmica, carregador de carro elétrico, nobreak e mais.

Fábrica Get: tecnologia sob medida, com qualidade certificada e produção 100% nacional

A Fábrica Get, localizada em Fortaleza/CE, é responsável pela produção de computadores personalizados para diferentes perfis de uso, atendendo desde demandas corporativas até configurações voltadas ao público gamer. Os equipamentos são montados com componentes de marcas reconhecidas no mercado, como Intel, AMD, Microsoft, Asus, Galax e Get.

Website: https://www.goldentec.com.br/