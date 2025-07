Você Investidor recebe título em Caçador (SC)

No dia 23 de maio de 2025, a empresa Você Investidor recebeu o título de Destaque Caçadorense. A homenagem, concedida pela Câmara Municipal de Caçador (SC), reconhece a atuação da empresa no desenvolvimento econômico local, na geração de empregos e em atividades ligadas ao setor de investimentos.

De acordo com o vereador Jonatas Maia de Lima, responsável pela entrega da homenagem, o reconhecimento é destinado a empresas e personalidades que colaboram de forma contínua com o desenvolvimento do município, seja por meio da geração de empregos, da atuação profissional ou de ações ligadas à economia local.

O título de Destaque Caçadorense é uma honraria concedida pela Câmara Municipal de Caçador a pessoas físicas e jurídicas que, em suas respectivas áreas, contribuíram de forma relevante para o desenvolvimento da cidade. Durante o evento, o prefeito Alencar Mendes destacou que “esse agradecimento vem de cada cidadão caçadorense. Se cada um pudesse expressar em palavras, seria: muito obrigado, gratidão por tudo o que vocês fazem e representam para a nossa cidade”. A homenagem, visa reconhecer trajetórias com contribuição efetiva à comunidade, segundo o site oficial da Câmara.

Fundada oficialmente em 2018, a Você Investidor atua como consultoria financeira independente, desenvolvendo estratégias que auxiliam investidores na diversificação e proteção patrimonial. Com presença no mercado desde 2012, atuando na diversificação de portfólio em diferentes segmentos de investimentos, como renda variável nacional e internacional, renda fixa e ativos digitais. Segundo dados da empresa, são mais de 4.000 investidores atendidos em todo o país.

Os sócios fundadores, Clayton Andrade e Eduardo Mazzurana, naturais de Caçador (SC), relatam que a estrutura da empresa surgiu a partir de aprendizados práticos no mercado financeiro. “Nos primeiros anos, enfrentamos desafios que nos fizeram repensar como o patrimônio deve ser gerido. Foi nesse processo que percebemos a importância de estratégias de investimento bem definidas, alinhadas ao perfil de cada pessoa, com foco em segurança e resultado no longo prazo”, afirma Clayton. Eduardo complementa: “Nossa trajetória nos mostrou que, mais do que produtos, o que o investidor precisa é de orientação clara e independente. Essa foi a base para construirmos a metodologia que aplicamos hoje.”

A Você Investidor atua de forma independente, sem vínculo com instituições financeiras, oferecendo orientação técnica com base no perfil do investidor e sem conflitos de interesse. Desde 2018, a empresa também mantém presença digital por meio de um canal e redes sociais, onde compartilha conteúdos voltados a temas como diversificação, riscos e desempenho de investimentos.

O vereador também explicou os critérios que levaram à escolha da empresa: “A Você Investidor foi indicada por sua trajetória consistente, pelo trabalho desenvolvido na área de investimentos e pela contribuição que tem dado à economia local e à profissionalização do setor financeiro. É uma empresa que nasceu em Caçador e que vem ganhando relevância nacional e internacional sem perder suas raízes”.

Para Clayton Andrade, o reconhecimento representa um marco na trajetória da empresa. “Receber essa homenagem na nossa cidade de origem tem um significado especial. É uma forma de reconhecer não apenas o trabalho desenvolvido, mas também todo o caminho percorrido até aqui. É gratificante ver esse esforço sendo valorizado.”

Eduardo Mazzurana reforça que a homenagem fortalece o compromisso da empresa com a responsabilidade profissional. “Estar entre as instituições reconhecidas nos motiva a seguir atuando de forma técnica, transparente e ética. É um reconhecimento que dividimos com toda a equipe e com cada pessoa que confia no nosso trabalho.”

