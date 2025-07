Conteúdo estratégico cria vínculo entre marcas e público

As marcas buscam formas de se comunicar com potenciais clientes no ambiente digital em meio a um volume cada vez maior de informações. Segundo o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), conteúdos que despertam identificação e criam vínculo emocional com o público fortalecem a marca, aumentam o engajamento e influenciam diretamente nos resultados de venda.

Para estabelecer essa conexão, é fundamental que as empresas compreendam profundamente o comportamento, as necessidades e as expectativas dos consumidores. Segundo o Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), o relacionamento com o cliente deve partir de uma comunicação transparente para construir confiança e fidelizar o público.

Henrique, CEO da consultoria especializada em marketing digital Evolui Empresas, afirma que o conteúdo estratégico é o pilar da construção de conexões reais e duradouras entre empresas e seus públicos.

“O conteúdo estratégico é a ponte entre o que a marca quer dizer e o que o público precisa ouvir de forma relevante, contextualizada e humana. Mais do que informar, ele gera conexão emocional, constrói confiança e fortalece a percepção de valor ao longo do tempo. É ele quem transforma curiosidade em relacionamento e relacionamento em comunidade”, explica o especialista.

O empresário esclarece que um conteúdo verdadeiramente estratégico e relevante para o público se diferencia de um conteúdo meramente informativo por ir além da entrega de dados e oferecer significado.

“A diferença está na intenção e no encaixe com a jornada do público. Um conteúdo relevante considera timing, linguagem, dores, desejos e o cenário emocional de quem está do outro lado. Ele não só fala com a audiência, ele conversa”, pontua.

Segundo dados divulgados pelo portal E-commerce Brasil, a geração Z — jovens entre 10 e 25 anos que correspondem a cerca de 20% da população brasileira — apresenta um comportamento de consumo que valoriza experiências autênticas e marcas que demonstram propósito e valores alinhados aos seus.

Elementos para a identificação com o público

Henrique aponta os principais elementos que uma empresa deve considerar ao desenvolver ações de marketing e publicidade para criar identificação com o público. “É fundamental ter clareza de posicionamento, ou seja, saber o que a marca representa e para quem se dirige, além de manter um tom de voz coerente, falando com personalidade e consistência. Também é essencial conhecer o público, entender seu comportamento, suas dores e desejos reais”, afirma.

O especialista ressalta ainda que é preciso ultrapassar a função do produto e entregar sensação, ou seja, valor emocional. Segundo ele, a identificação acontece quando a marca se mostra compreensiva, próxima e honesta e, por isso, deve-se atentar para a estética e o formato do conteúdo.

A Evolui busca orientar, através de consultoria estratégica em conteúdo e posicionamento digital, seus clientes na escolha dos canais e formatos ideais de conteúdo a partir de três pilares: comportamento de consumo, jornada do cliente e identidade da marca.

“Criamos estratégias que definem além do local de publicação do conteúdo, a adaptação da mensagem para cada canal, respeitando o contexto da plataforma e o momento da audiência. O conteúdo pode ser o mesmo em essência, mas a forma e o tom fazem toda a diferença”, exemplifica.

Para Henrique, marcas que se destacam em um cenário de excesso de informação são aquelas que têm clareza de voz, visão e valores, e que se comunicam com consistência.

“Autenticidade vem de profundidade. Ser simples, direto e humano é mais disruptivo hoje do que parecer inovador a todo custo. O que garante que uma marca se destaque é a compreensão do próprio papel e do que deseja que as pessoas sintam ao se conectar com ela”, esclarece.

Tecnologia e fator humano na produção de conteúdo

De acordo com o CEO da Evolui, a tecnologia é um meio, não um substituto, na produção de conteúdo e campanhas. Para ele, o que gera conexão ainda é o que é feito com intenção, contexto e sensibilidade.

“Isso continua sendo papel das pessoas. Na Evolui, usamos automação e inteligência artificial (IA) como ferramentas para ganhar eficiência, mas nunca deixamos de lado o olhar estratégico e emocional”, conta.

Segundo o especialista, clareza de posicionamento, proposta de valor e tom de voz são os pilares para qualquer presença digital consistente, do contrário, qualquer esforço se torna ruído de comunicação.

Para empresas que ainda estão iniciando a construção de sua presença digital, ele alerta que a prioridade, em termos de comunicação e marketing, é entender a essência da marca e quem ela quer alcançar - antes mesmo de pensar em plataforma, algoritmo ou frequência de postagens.

“Marcas memoráveis são construídas na interseção entre estratégia, sensibilidade e consistência, que sabem gerar conexão real porque sabem o que querem dizer, como querem ser lembradas e, principalmente, como querem fazer as pessoas se sentirem. Nosso trabalho na Evolui é ajudar marcas a ocuparem esse espaço com criatividade e profundidade”, conclui Henrique.

Para mais informações, basta acessar: evoluiempresas.com.br/