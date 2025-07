Poços de Caldas é destaque em ranking do Booking

A cidade mineira de Poços de Caldas foi uma das três mais visitadas de Minas Gerais em 2024, conforme aponta levantamento feito pela plataforma de reservas de viagens Booking, divulgado pelo portal da Prefeitura Municipal de Poços de Caldas. Ainda segundo a pesquisa, a expectativa é que Poços passe à segunda posição entre as cidades mais visitadas do estado em 2025.

Ricardo Aly, diretor da Rede Nacional Inn de Hotéis, responsável pela unidade Vilage Inn All Inclusive Poços de Caldas, afirma que os pontos turísticos do município atraem visitantes devido às belezas naturais, à estrutura dos espaços e à diversidade de opções.

Entre os locais mais procurados pelos turistas, o especialista destaca o Véu das Noivas, uma queda-d’água que costuma atrair visitantes para fotos, e o Parque do Cristo, que combina vista panorâmica com atividades como trilhas, tirolesa, passeio de quadriciclo e um monumento ao Cristo Redentor com 30 metros de altura.

“O Teleférico, que liga a cidade ao alto da Serra de São Domingos, também costuma atrair muitos visitantes. Além disso, vale destacar o Parque José Affonso Junqueira, que fica localizado na região central, abriga a Fonte Luminosa e áreas verdes utilizadas para descanso e caminhadas”, descreve.

Ainda de acordo com o Aly, as Thermas Antônio Carlos também fazem parte do circuito turístico. Instaladas em um edifício histórico, oferecem serviços como banhos termais e massagens, funcionando como espaço voltado ao relaxamento e à saúde.

Locais menos conhecidos também ganham destaque

Segundo Ricardo, alguns pontos turísticos de Poços de Caldas acabam não sendo tão procurados, mas valem a pena ser visitados. Ele destaca o Mirante Santa Rita como o local para quem busca um cenário mais tranquilo e contemplativo. “O lugar tem uma estrutura em madeira, um balanço panorâmico e uma vista para observar o pôr do sol”, detalha.

Para os turistas que gostam de conhecer a história das cidades, o profissional indica o Museu Histórico e Geográfico, que conta com um amplo acervo e uma arquitetura típica do final do século XIX.

“Outro local pouco falado é o Recanto Japonês, que conta com um visual inspirado na cultura oriental, com carpas, jardim e casa de chá. Além disso, vale mencionar o Balneário Dr. Mário Mourão. Ele é um dos mais antigos do Brasil, com banhos terapêuticos que vão desde os tradicionais até os mais modernos como bambuterapia e máscaras faciais de rubi e ouro”, descreve.

Turismo em alta movimenta a rede hoteleira

O profissional afirma que a diversidade de opções turísticas de Poços de Caldas reflete diretamente na rede hoteleira. “A cada feriado prolongado ou temporada de inverno, por exemplo, observamos um aumento na ocupação dos hotéis. A variedade de atrações estimula diferentes perfis de turistas a se hospedarem por mais tempo”, analisa.

Além disso, o diretor da Rede Nacional Inn de Hotéis destaca que o turismo da cidade é cíclico e constante. “Recebemos desde famílias que procuram lazer até casais que buscam experiências românticas ou grupos da terceira idade que vêm atrás das águas termais. Esse fluxo constante cria uma demanda estável e ajuda o setor hoteleiro a se manter aquecido durante o ano todo, não só na alta temporada”, conclui.

