Festa do Café 2025 movimenta turismo em Poços de Caldas, MG

O lançamento oficial da Festa do Café de Poços de Caldas 2025 aconteceu no dia 17 de junho, no Centro Administrativo de Poços de Caldas. Este ano, o evento incluirá o 18º Concurso Municipal de Qualidade do Café de Poços de Caldas e o 5º Concurso de Cafés Especiais da Região Vulcânica, que acontecem em outubro.

A festa visa valorizar a produção local, ampliar horizontes para os produtores e promover o reconhecimento do café de Poços de Caldas e da Região Vulcânica, que abrange municípios de Minas Gerais e São Paulo.

O evento conta com o apoio da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais (Emater-MG), do Instituto Federal do Sul de Minas, do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e da Associação da Região Vulcânica, como informa a publicação do site Poços Já.

Ricardo Aly, diretor da Rede Nacional Inn de Hotéis, responsável pelo Thermas Resort All Inclusive Poços de Caldas, que inclui o Parque Temático Walter World e o Mini Zoo, afirma que a Festa do Café 2025 contribui para a divulgação da cidade de Poços de Caldas como destino turístico.

“É uma vitrine para a cidade, pois destaca a produção local de cafés especiais e reforça a imagem de Poços como um destino que vai além das águas termais e do turismo tradicional. A cada edição, mais pessoas descobrem que a cidade está inserida em uma das regiões cafeeiras mais valorizadas do Brasil e do mundo, e isso muda a percepção de quem nos visita”, observa.,

Aly destaca que o evento une conhecimento técnico com cultura local. Enquanto produtores e especialistas se reúnem nos concursos, o público se envolve participando de atividades, degustações e conhecendo de perto esse universo. “Isso atrai desde apaixonados por café até curiosos em busca de novas experiências, ampliando o leque de turistas”, acrescenta.

No fim das contas, avança, a Festa do Café coloca Poços no mapa de forma diferente, conectando turismo rural, gastronomia e identidade regional. “É uma forma de contar a história da cidade por outro ângulo”, complementa.

Estrutura do evento influencia a permanência dos turistas na cidade

Aly destaca que o evento tem uma programação que não acontece de forma concentrada em um único final de semana, o que incentiva que o público fique por mais tempo ou volte em outros momentos.

“Com atividades se estendendo de junho até outubro, a Festa acaba sendo como uma temporada temática na cidade, e isso espalha a presença dos turistas ao longo dos meses”, explica

Além disso, prossegue, o fato de o evento reunir produtores, especialistas, premiações e experiências sensoriais em torno do café cria um clima que movimenta restaurantes, cafeterias, lojas e até feirinhas. “Quem vem pra curtir o evento, acaba aproveitando outros atrativos da cidade. Isso prolonga a estadia e valoriza a vivência completa”, afirma.

Aly destaca que, como o café é protagonista, muitos estabelecimentos entram no clima com cardápios especiais, combos temáticos e workshops - o que pode incentivar o visitante a explorar a cidade com outro olhar, mais atento, mais sensorial.

Evento impacta na taxa de ocupação dos hotéis e pousadas

Aly ressalta que a Festa do Café tem uma influência positiva na taxa de ocupação dos hotéis e pousadas da cidade. “O evento atrai um fluxo constante e qualificado de visitantes ao longo de vários meses, o que preenche lacunas entre as altas temporadas e ajuda a manter a ocupação dos hotéis estável”, explica.

O diretor da Rede Nacional Inn de Hotéis observa que o público da festa é diversificado, incluindo desde produtores rurais e profissionais do setor até turistas interessados em café especial, gastronomia e experiências diferenciadas. “E esse perfil costuma buscar hospedagens confortáveis e bem localizadas, o que aquece bastante o setor hoteleiro”, diz.

Aly também observa que esse tipo de evento movimenta não só o turismo de lazer, mas também o corporativo e o técnico.

Quando questionado sobre quais tipos de acomodações podem ser mais procuradas durante a Festa do Café 2025, o diretor da Rede Nacional Inn de Hotéis destaca que o evento abre espaço para todos os tipos de hospedagem, como hotéis de luxo, pousadas e imóveis de aluguel por plataformas.

“E isso é positivo, porque ajuda a distribuir os visitantes por diferentes regiões da cidade e valoriza a diversidade da rede hoteleira local”, afirma.

O resort está localizado em um complexo do Parque Temático Walter World e o Mini Zoo, com vista para as montanhas do Sul de Minas. O empreendimento possui duas categorias de acomodação e oferece infraestrutura para receber os mais variados perfis de hóspedes, desde famílias até profissionais do ramo corporativo.

O resort possui um complexo aquático com sete piscinas climatizadas, quadras esportivas, espaço kids com atividades lúdicas e o Museu do Exército. O regime de alimentação é All Inclusive, que inclui refeições completas, petiscos e bebidas no Open Bar Premium.



