Site de rede de saúde lança recurso de acessibilidade

No Brasil, mais de 18 milhões de pessoas convivem com algum tipo de deficiência, segundo dados do IBGE. No ambiente digital, muitas delas enfrentam barreiras de navegação que limitam o acesso a informações essenciais, principalmente na área da saúde. Sites sem contraste adequado, fontes pequenas, ausência de leitores de tela ou navegação não adaptada são apenas alguns dos obstáculos. Em um cenário em que o digital se tornou porta de entrada para agendamentos, consultas e orientações médicas, garantir acessibilidade on-line é uma questão de inclusão e cidadania.

Atenta a essa realidade, o AmorSaúde, rede de clínicas médico-odontológicas, acaba de dar mais um passo em direção a um atendimento mais inclusivo na área médica. A empresa lançou um plugin de acessibilidade digital em seu site que permite aos usuários personalizar a experiência de navegação, promovendo mais autonomia para pessoas com deficiência visual, auditiva, intelectual e motora na hora de agendar consultas e exames.

A ferramenta, disponível diretamente na interface do site, possibilita uma série de ajustes com poucos cliques. Entre as opções, estão ampliação de fonte, espaçamento entre letras e palavras, contraste de cores, leitura em voz alta, tradução para linguagem de sinais, teclado virtual e até uma régua de leitura, que ajuda pessoas com dislexia ou dificuldades de concentração a acompanhar o conteúdo com mais facilidade.

Além das configurações manuais, a ferramenta também oferece perfis de acessibilidade pré-configurados, que facilitam o uso para pessoas com diferentes tipos de deficiência. Ao ativar um perfil, o site se adapta automaticamente às necessidades do usuário, sem que ele precise configurar item por item. Entre os perfis disponíveis, estão:

Usuário cego (leitor de tela): ativa navegação por teclado, texto alternativo e atalhos de acessibilidade;





ativa navegação por teclado, texto alternativo e atalhos de acessibilidade; Baixa visão: amplia textos, ajusta espaçamento, ativa zoom no conteúdo, aumenta contraste e permite troca de cores;





amplia textos, ajusta espaçamento, ativa zoom no conteúdo, aumenta contraste e permite troca de cores; Distúrbio de habilidades motoras: facilita a navegação via teclado;





facilita a navegação via teclado; Daltonismo: ajusta contraste e realça as cores com melhor distinção visual;





ajusta contraste e realça as cores com melhor distinção visual; Epilepsia: reduz estímulos visuais, bloqueando animações e diminuindo a saturação das cores;





reduz estímulos visuais, bloqueando animações e diminuindo a saturação das cores; TDAH: bloqueia distrações, destaca informações importantes e organiza visualmente o conteúdo;





bloqueia distrações, destaca informações importantes e organiza visualmente o conteúdo; Dislexia: usa fonte adaptada, destaca títulos e links, e reduz estímulos visuais para facilitar a leitura;





usa fonte adaptada, destaca títulos e links, e reduz estímulos visuais para facilitar a leitura; Deficiência auditiva: desativa sons do site e melhora a clareza visual das informações.





“Nosso objetivo é garantir que todas as pessoas tenham acesso à saúde com dignidade e facilidade. A acessibilidade digital não é mais um diferencial, é uma necessidade. Essa ferramenta representa um avanço concreto na forma como acolhemos nossos usuários”, afirma Jéssica Souza, gerente de Marketing do AmorSaúde.

Com quase 500 unidades em todo o Brasil, o AmorSaúde tem buscado integrar tecnologia, inclusão e humanização no atendimento. A implementação do plugin faz parte dessa estratégia, oferecendo uma navegação mais amigável e acessível para milhões de brasileiros que enfrentam barreiras digitais diariamente.

“Somos uma marca que nasceu para democratizar o acesso à saúde, e isso passa também pelo digital. Essa solução permite que o nosso site seja verdadeiramente funcional para pessoas com diferentes necessidades, reforçando nosso compromisso com a inclusão e a experiência do paciente em todos os canais”, destaca Leonardo Tavares, diretor de Negócios e Mercado do AmorSaúde.

A ferramenta é compatível com diferentes navegadores e dispositivos e está visível no site por meio de um ícone flutuante no canto direito da tela. Ao clicar, o usuário encontra um menu intuitivo com todas as funcionalidades disponíveis, que podem ser combinadas de acordo com suas preferências e necessidades individuais.

Website: https://www.amorsaude.com.br/