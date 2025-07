Cresce busca por self storage no ritmo do e?commerce

O e?commerce brasileiro deu mais um salto em 2024, crescendo 16% e ultrapassando a marca de R$?200?bilhões em faturamento, segundo dados do relatório NuvemCommerce 2025. Esse movimento gera uma necessidade crescente de pontos de armazenagem ágeis e flexíveis, capazes de atender às exigências de velocidade e custo das vendas on-line.

Thiago Cordeiro, CEO e fundador da GoodStorage e presidente da ASBRASS, tem acompanhado de perto esse cenário. “Com essa transformação no varejo, a tendência é de crescimento da necessidade de estruturas logísticas que estejam dentro do perímetro urbano. A GoodStorage já conta com 65 ativos, totalizando mais de 400.000?metros quadrados de área locável, o que significa que estamos preparados para absorver o aumento de demanda que acompanharemos nos próximos anos”.

Segundo o relatório NuvemCommerce, 77% dos lojistas entrevistados demonstram confiança no crescimento do e-commerce para 2025, um índice recorde. Esse otimismo pode causar um reflexo direto no setor de self storage, que recebe investimentos em novas unidades e tecnologia para suportar o aumento de demanda. Pode existir, também, uma necessidade de flexibilidade operacional, evidenciando que as apostas no digital refletem também em infraestrutura física.

“As mudanças no comportamento de consumo e a dinâmica acelerada do varejo digital criam uma simbiose entre e?commerce e self storage”, afirma Thiago Cordeiro. “Ajudamos lojistas a escalar suas operações com agilidade e proximidade ao cliente final, reduzindo prazos de entrega e custos logísticos”, completa o CEO da GoodStorage, que ainda em 2025, lançará a segunda etapa do seu condomínio logístico urbano, o Park Lapa IV.

