Livros indicados pela Fluency Academy ajudam iniciantes

A leitura em inglês tem se mostrado uma estratégia eficaz para quem deseja desenvolver vocabulário, reconhecer estruturas gramaticais e ampliar o contato com expressões idiomáticas e referências culturais. No entanto, para muitos brasileiros, compreender um texto em outro idioma sem o auxílio de ferramentas de tradução ainda representa um desafio.

Com o objetivo de apoiar quem está nos primeiros estágios do aprendizado, a Fluency Academy elaborou uma lista com sugestões de livros que apresentam linguagem acessível e conteúdos voltados ao público iniciante. A curadoria foi feita por Paula Gabriela, professora e influenciadora da instituição, que destaca a leitura como um recurso complementar relevante no processo de aprendizagem.

“Ler é um exercício mental que traz muitos benefícios. Um deles, especialmente para quem está aprendendo um novo idioma, é expandir vocabulário e consolidar estruturas gramaticais”, afirma Paula.

A seguir, estão os títulos selecionados pela Fluency Academy:

1. The Giving Tree – Shel Silverstein

Obra voltada ao público infantil, The Giving Tree apresenta frases curtas e vocabulário repetitivo. O livro é indicado para leitores iniciantes, ao mesmo tempo em que aborda temas como generosidade, afeto e entrega, o que o torna acessível também para adultos em fase de aprendizagem.

2. Diary of a Wimpy Kid – Jeff Kinney

Com estrutura baseada em diários ilustrados, a série apresenta linguagem simples e tom descontraído. A combinação de humor com frases diretas favorece a leitura fluida e pode auxiliar na construção do hábito de leitura em inglês.

3. Oxford Bookworms Library – Stage 1

A coleção oferece títulos adaptados por nível de proficiência. No estágio inicial, os livros contam com vocabulário controlado e sentenças curtas. Obras como Romeo and Juliet e Little Women possibilitam o contato com clássicos da literatura em versões simplificadas, facilitando a compreensão. Conforme o nível de leitura evolui, é possível avançar para estágios superiores da mesma coleção.

Além da seleção de livros, a Fluency Academy recomenda algumas estratégias para facilitar a leitura em inglês:

Escolher temas de interesse pessoal pode ajudar a manter o engajamento com a leitura.

Utilizar recursos como audiobooks ou livros ilustrados pode contribuir para a compreensão do conteúdo.

Buscar o entendimento geral das frases antes de recorrer à tradução estimula a intuição linguística.

Anotar vocabulário novo e destacar expressões recorrentes auxilia na fixação do conteúdo.

“Comece com livros simples, até mesmo infantis, e aos poucos isso pode se tornar um hábito na sua rotina”, reforça Paula.

