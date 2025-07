ClarkeModet lança sistema para reduzir riscos de intangíveis

A ClarkeModet, multinacional de gestão e monetização de ativos intangíveis e digitais, anuncia a chegada ao mercado brasileiro do Sistema de Governança de Dados (SDG). A solução foi desenvolvida para ajudar organizações a mapear, proteger e rentabilizar informações estratégicas em um cenário de custos crescentes provocados por falhas de segurança e por pressões regulatórias cada vez mais intensas.

O panorama nacional evidencia a urgência do tema. O custo médio global de um vazamento de dados atingiu US$ 4,88 milhões em 2024, de acordo com estudo da IBM — e segue em alta. Outro fator de risco importante é o ambiente regulatório: embora a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) tenha aplicado apenas uma multa em empresa de iniciativa privada desde a entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), a União Europeia multou empresas em € 1,2 bilhões em 2024, de acordo com levantamento da DLA Piper.

A maturidade das empresas brasileiras também é baixa: estudo recente da beanalytic indica que apenas 12% das empresas nacionais adotam práticas avançadas de governança de dados. Ao mesmo tempo, o estudo Data Privacy Benchmark Study, da Cisco, aponta que 99% das empresas nacionais estudam redirecionar orçamento de privacidade para projetos de inteligência artificial, ampliando a superfície de exposição.

“A rápida transformação digital, o crescimento exponencial das informações gerenciadas pelas organizações e a proliferação de tecnologias baseadas em IA generativa multiplicaram os riscos, mas também as oportunidades. Neste novo cenário, é fundamental ter uma estratégia integral que proteja e valorize o conhecimento”, afirma Dina Chaves, diretora de Consultoria da ClarkeModet. “Queremos que as empresas deixem de enxergar a propriedade intelectual apenas como um mecanismo de defesa. Em muitos casos, os dados, o know-how ou os desenvolvimentos próprios são mais valiosos do que qualquer imóvel ou ativo tangível, e devem ser geridos estrategicamente como tais”, complementa.

Solução para governança moderna

O SDG foi concebido para responder a esse triplo desafio — segurança, conformidade e geração de valor. A solução inclui a realização de auditorias e elaboração de procedimentos em áreas-chave como segurança da informação, proteção de dados, segredo industrial e propriedade intelectual. Isso permite mitigar riscos como vazamentos de dados ou infrações a direitos de terceiros, ao mesmo tempo que fortalece a infraestrutura de cibersegurança e a proteção dos próprios direitos da empresa.

O SGD inclui um componente estratégico: consultoria para transformar ativos intangíveis em valor econômico. Por meio de avaliações econômicas e do desenvolvimento de estratégias de monetização, a solução da ClarkeModet identifica ativos que podem ser explorados do ponto de vista comercial.

“Isso é especialmente relevante em contextos nos quais a informação é fonte de vantagem competitiva — como fórmulas, estratégias de mercado, dados de clientes ou inovação interna. Uma governança sólida ajuda a evitar a perda de conhecimento crítico, reduzir riscos legais e de reputação, e melhorar a tomada de decisões com base em dados de qualidade”, explica Dina Chaves, da ClarkeModet.

O lançamento fortalece a proposta da ClarkeModet de proteger e valorizar ativos intangíveis — hoje responsáveis por 90% da capitalização das empresas do índice S&P 500, de acordo com a OceanTomo. Ao integrar governança de dados, cibersegurança e gestão de propriedade intelectual em um único serviço, o SDG almeja se posicionar como ferramenta decisiva para as corporações brasileiras que buscam reduzir perdas financeiras, evitar sanções e transformar informação em vantagem competitiva.

Website: https://www.clarkemodet.com/pt-pt/