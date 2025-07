Empresa celebra 20 anos com evento e prêmio Vitafor Awards

Em 2025, a Vitafor — empresa brasileira de suplementação nutricional — celebra duas décadas de uma trajetória marcada pela parceria com profissionais da saúde: nutricionistas, médicos e educadores físicos. São 20 anos caminhando ao lado de especialistas que transformam ciência em cuidado, e conhecimento em bem-estar. São histórias de superação e conquista que agora ganharão o palco do Vitafor Awards.

O evento acontecerá no dia 1º de agosto em São Paulo, na Casa Petra. A premiação será apresentada por Flavia Viana, Caio Castro e Debora Dutra, diretora de marketing Vitafor. A celebração também terá a presença de influenciadores, profissionais da saúde, parceiros, personalidades e atletas. Para encerrar a noite, haverá show ao vivo da dupla Gian & Giovani.

Os cases selecionados pelo júri técnico serão homenageados em uma cerimônia nessa noite. Os três primeiros colocados serão contemplados com:

1º lugar: passagem aérea, cortesia e hospedagem para participação do 1º Congresso Internacional Vitafor Science, que acontecerá no dia 26 de outubro de 2025 em Lisboa, Portugal. Também será convidado a apresentar seu case em plenária no evento;

2º lugar: passagem aérea, hospedagem e cortesia para o 11º Congresso Vitafor Science, que será realizado em Recife, Pernambuco, nos dias 7 e 8 de novembro de 2025. E será convidado a apresentar seu case em plenária no evento;

3º lugar: passagem área, hospedagem e cortesia para um Summit Vitafor em 2026.

“Queremos dar visibilidade a profissionais da saúde e resultados que impactaram vidas utilizando nossos suplementos, contar histórias inspiradoras que possam eternizar trajetórias de transformação”, comenta Debora Dutra, diretora de marketing da Vitafor.

Website: https://www.instagram.com/vitafornutrientes/