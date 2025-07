Leo Maia fala sobre ascensão de SC no mercado imobiliário

O arquiteto e empresário Leo Maia esteve em Santa Catarina na última semana para a entrega do decorado 2101 do edifício Mayfair, em Itapema, com projeto também assinado pelo paraibano. Maia tem quase 20 anos de atuação no ramo e é reconhecido como um dos profissionais mais influentes de sua geração.

O ‘open house’ reuniu corretores e arquitetos em um dia dedicado a apresentar detalhes do projeto de alto padrão, que conta com mobiliário assinado pelo catarinense Jader Almeida. Este é um dos 20 apartamentos do Mayfair, edifício a ser entregue ainda este ano em Itapema pela construtora ABC Empreendimentos. O projeto valoriza conceitos contemporâneos do bairro homônimo em Londres e utiliza fachadas biofílicas para dar vida ao prédio, que fica de frente para o mar.

Nascido em João Pessoa (PB), Leo já participou de inúmeras mostras como Casa Cor, Mostra Artefacto Haddock Lobo e Beach Country em São Paulo, circulando em todos os continentes em eventos do circuito do design global como Milão, Miami, Nova Iorque, Londres e Estocolmo. Em solo catarinense, também assina outros empreendimentos da ABC, como o ITs e o Vítreo, em Itapema, e o Lagom, em Porto Belo.

Durante entrevista, Maia falou sobre a ascensão do mercado imobiliário na região, suas inspirações e qual tipo de assinatura quer deixar para o futuro.

Apesar de não ser catarinense, Leo Maia tem várias parcerias no estado. Também já viajou pelo mundo, conheceu e adquiriu inúmeras referências. Com toda essa bagagem, quais são os diferenciais da região do litoral norte catarinense?

LM: ?Santa Catarina está fora da curva em comparação com qualquer outro estado brasileiro quando o assunto é a vanguarda e o aperfeiçoamento do setor imobiliário, e digo isso com tranquilidade. Se a gente tira São Paulo, que é praticamente um país independente com outro contexto socioeconômico, o mercado catarinense é muito acima da média. É um lugar onde eu amo trabalhar. A gente tem, através dos nossos parceiros, como é o próprio caso da ABC, uma liberdade autoral muito interessante para exercitar nossos projetos e trazer esse olhar, essa vivência de bagagens diversas para dentro do que vamos oferecer em termos de solução imobiliária. Inclusive, eu acredito que a ABC está muito nesse lugar de vanguarda: enxergando além, trazendo esse novo momento, esse novo pensar em termos de morar, para o mercado da região. E o fato de ela ter saído na frente garante um legado e um trabalho incrível hoje e para os próximos anos.

Sobre o decorado 2101 do Mayfair. Quais foram as inspirações principais nesse processo?

LM: ?Tudo começa através do olhar para a arquitetura do prédio, com revestimentos até então inéditos quando o assunto são os projetos da região. Temos uma fachada ventilada, com um revestimento em cotelê que trouxe esse ar de modernidade e contemporaneidade para o edifício. Nosso desejo foi trazer um pouco da linguagem moderna também para dentro do apartamento decorado. Ao mesmo tempo, em união a esse lado moderno, quisemos trazer uma atmosfera mais aconchegante, de desacelerar. Afinal, a gente está praticamente à beira-mar. Para valorizar isso, temos tons claros e uma pegada mais fresh para o apartamento, com toques de mármore e de pedra natural. Para a ‘cereja do bolo’, precisávamos de um mobiliário de altíssima performance, e aí a resposta foi certeira: Jader Almeida, que também é catarinense. É uma super analogia, já que esse é um apartamento que se torna uma extensão da nossa proposta de arquitetura e localização, à beira do mar de Itapema, joia de Santa Catarina.

Maia assina o decorado 2101 e também o projeto do Mayfair como um todo. Como foi desenvolver esse conceito?

LM: ?Quando chegou à nossa prancheta o projeto do ABC, do Mayfair, ele já chegou com esse nome pronto. Então, a gente tinha a missão de trabalhar um projeto que realmente tivesse essa linguagem cosmopolita do bairro londrino, mas com uma certa tropicalidade também. Exploramos bastante a relação de transparência, de materiais que trouxessem modernidade e, ao mesmo tempo, brasilidade. A inspiração veio muito disso, desse diálogo com o que é cosmopolita e poderia estar inserido em qualquer grande cidade do mundo — como a própria Londres — mas com esse perfume brasileiro, com esse aconchego, com essa bossa de ar fresco e litorâneo.

O arquiteto utiliza em vários projetos o conceito da Biofilia. Isso vem ao encontro dos novos perfis de moradia que se popularizaram principalmente depois da pandemia, dando tom ao “wellness real estate”?

LM: ?Acreditamos que o verde é uma característica inerente dos nossos projetos. Quando optamos por trazer isso para a nossa arquitetura — além de fomentar a pegada do bem-estar, essa coisa de natureza verde — a gente também está garantindo um pouco mais de qualidade de vida para os moradores e para as cidades onde a gente está projetando. Buscamos sempre fazer 'acupunturas urbanas', um empreendimento que vai se posicionar na cidade de uma forma mais amigável, trazer um pouco do verde de volta para dentro desse cenário. Então, a biofilia está super presente aqui. É sempre uma marca registrada.

Para finalizar, como funciona o processo de entender e potencializar as características independentes de cada empreendimento?

LM: ?Primeiro, buscamos entender o tipo de público que está procurando esse empreendimento. Quando a gente está falando do Lagom, temos um projeto inserido no meio da natureza, com inúmeros recursos naturais no contexto do prédio, como a própria Lagoa do Perequê. Isso tudo vai trazer uma experiência como se você realmente estivesse totalmente fora de qualquer contexto urbano. Então, acho que a gente tenta entender, mais ou menos, o contexto que queremos oferecer de solução de moradia em cada produto, pensando nesse estilo único. Outro exemplo: o cliente que está no Vítreo é um cliente de altíssimo padrão, que procura aquela solução de residência suspensa, num contexto de um apartamento super amplo. Mas ele também quer estar dentro da cidade, já que vai estar perto de tudo. São vários fatores que analisamos na hora de pensar e de dar o tom a cada projeto, sempre com excelência e com a nossa marca registrada.

