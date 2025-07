Fudo ShareAccess redefine controle de acesso de terceiros

A crescente integração entre empresas e parceiros externos tem ampliado os desafios relacionados à concessão segura de acessos temporários a sistemas corporativos. Em resposta a esse cenário, a Fudo Security lançou recentemente o Fudo ShareAccess, solução voltada à gestão de acessos de terceiros em ambientes distribuídos. A ferramenta permite criar links temporários com permissões específicas, eliminando a necessidade de compartilhamento direto de senhas e credenciais administrativas.

De acordo com informações divulgadas pela empresa, o recurso permite definir prazos de validade para cada acesso e restringir os recursos disponíveis conforme a atividade. Além disso, o sistema registra de forma detalhada as ações realizadas durante a sessão, viabilizando auditorias e fortalecendo a rastreabilidade das interações externas com os sistemas corporativos.

“A gestão de terceiros é uma das áreas mais críticas em segurança da informação, especialmente diante das exigências da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Soluções como o Fudo ShareAccess contribuem ao oferecer visibilidade em tempo real e políticas técnicas de contenção, atendendo às exigências regulatórias e mitigando riscos operacionais”, explica Augusto Ferreira, diretor da FCBrasil.

Além do ShareAccess, a Fudo Security desenvolve tecnologias voltadas ao Gerenciamento de Acessos Privilegiados (PAM). Esse modelo permite supervisionar sessões de usuários com alto nível de permissão, monitorando e registrando suas ações com base em critérios de segurança e conformidade.

“O PAM contribui diretamente para prevenir o uso indevido de credenciais privilegiadas e mitigar riscos associados a usuários internos ou terceiros com acesso sensível. A rastreabilidade e a supervisão contínua são elementos fundamentais em ambientes corporativos distribuídos”, afirma Mariana Martins, gerente comercial da FCBrasil.

“Entre os benefícios operacionais estão a simplificação do processo de concessão e revogação de acessos, a redução de métodos manuais e a eliminação de compartilhamentos informais de credenciais, práticas que aumentam o risco cibernético", destaca a gerente comercial da FCBrasil.

“O modelo automatizado proposto por soluções como o PAM torna as operações mais ágeis e resilientes diante de ameaças digitais. Ele permite que as empresas mantenham o controle efetivo sobre seus ativos mais sensíveis, mesmo em ambientes dinâmicos e com múltiplos atores”, complementa Augusto Ferreira.

A Fudo Security desenvolve soluções voltadas ao controle de acessos privilegiados e à proteção de informações críticas em ambientes corporativos. Suas tecnologias são utilizadas por organizações que buscam melhorar sua postura de segurança e atender exigências regulatórias.

A FCBrasil é uma empresa de distribuição de software especializada em segurança da informação. Atua com foco em ajudar empresas a protegerem seus dados e aumentarem sua produtividade por meio de soluções tecnológicas oferecidas em parceria com fabricantes estratégicos. Além da comercialização, a empresa fornece suporte técnico, pré e pós-venda, e capacitação contínua aos canais de venda.

