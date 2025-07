The Open Group lança o Fórum Open Digital Transformation™ do The Open Group

O The Open Group, um consórcio tecnológico independente de fornecedores, anunciou hoje a criação do Fórum Open Digital Transformation™ (ODXF) do The Open Group. Essa nova iniciativa apoiará a transformação digital das empresas por meio do desenvolvimento e da popularização de padrões pragmáticos e abertos neste espaço cada vez mais valioso e desafiador.

Ao estabelecer diretrizes claras para iniciativas de transformação digital e possibilitar a colaboração entre setores para compartilhar insights e melhores práticas, o ODXF visa garantir que uma parcela maior do investimento em transformação digital a nível mundial gere retornos efetivos sobre o investimento e impactos positivos mensuráveis nas mudanças culturais, na força de trabalho e nas tecnologias.

“A grande maioria das empresas atuais está envolvida em iniciativas de transformação digital, com gastos globais significativos nessa área”, comentou Rashed Al-Yami, membro do Conselho Administrativo do The Open Group e gerente da divisão de Plataformas Digitais e Design de Arquitetura da Aramco. “Ao desenvolver padrões abertos por meio da colaboração neutra em relação aos fornecedores, o ODXF pode influenciar a agenda de transformação digital em direção a práticas mais rigorosas e bem-sucedidas.”

As principais áreas de foco do ODXF incluem o desenvolvimento de estruturas padronizadas para iniciativas de transformação digital, garantindo a consistência e produzindo arquiteturas de referência que as organizações podem incorporar para tornar suas próprias jornadas de transformação digital mais ágeis e responsivas.

O Fórum também colaborará na criação de um conjunto de conhecimentos, que incorpora uma série de documentos destinados a ajudar os usuários a operacionalizar a norma, bem como, em última instância, oferecer um programa de certificação para que os profissionais demonstrem que compreendem e podem aplicar as melhores abordagens para a transformação digital.

“A transformação digital não é um termo novo, mas o surgimento de uma série de tecnologias disruptivas, da IAàcomputação quântica, tornou mais urgente do que nunca que as empresas encontrem um caminho claro para abordagens comprovadas para esse desafio”, afirmou Steve Nunn, presidente e CEO do The Open Group. “Nosso histórico de reunir as partes interessadas do setor em um espaço neutro e colaborativo significa que o The Open Group está bem posicionado para agregar valor a uma das principais áreas de investimento do mundo.”

Para saber mais sobre o Fórum Open Digital Transformation do The Open Group, visite aqui.

Sobre o The Open Group

O The Open Group é um consórcio mundial que possibilita o cumprimento dos objetivos de negócios por meio de padrões de tecnologia e iniciativas de código aberto, promovendo uma cultura de colaboração, inclusão e respeito mútuo entre nosso grupo diversificado de mais de 900 membros. Nossa associação inclui clientes, fornecedores de sistemas e soluções, fornecedores de ferramentas, integradores, acadêmicos e consultores de vários setores.

