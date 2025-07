Manpower abre 25 vagas de produção em Indaiatuba

A empresa de Recursos Humanos, ManpowerGroup Brasil, em parceria com empresa do setor de produção de eletrônicos, anuncia vagas em São Paulo. São 25 vagas temporárias para operador(a) de produção, com requisitos acessíveis e candidatura até o dia 01 de agosto.



Os benefícios oferecidos aos colaboradores são: vale transporte; refeição no local; fretado e seguro de vida.



As atividades de um operador(a) de produção envolvem realizar o processo de montagem de computadores seguindo os prazos, quantidade e padrões de qualidade estabelecidos; Desembalar produtos para reutilização no rework; Executar testes de funcionalidade em operações; Registrar os dados no sistema de controle do chão de fábrica; Comunicar ao superior imediato sobre situações ou problemas identificados; Aplicar os treinamentos recebidos na implementação de novos produtos, bem como os conceitos de 5S (Senso de utilização, organização, limpeza, padronização e disciplina) e ESD (Descarga Eletrostática), seguindo os procedimentos, normas e requisitos definidos na documentação do processo; Garantir cuidados gerais com os equipamentos e materiais utilizados e cumprir as normas e procedimentos dos Sistemas de Gestão da Qualidade, Meio Ambiente, Segurança e Saúde Ocupacional, bem como demais normas, procedimentos e políticas da empresa.



Para ser elegível, é necessário somente ensino médio completo e conhecimento no Pacote Office.



Os interessados em integrar o time, podem realizar a candidatura até o dia 01 de agosto, por meio do link: https://forms.office.com/r/wS8feq76Tp

O formulário é simples e solicita apenas informações básicas, como: nome, telefone, e-mail, região onde mora, escolaridade e disponibilidade.



Vagas abertas para outros setores e localidades estão disponíveis no portal do ManpowerGroup: https://vagas.manpowergroup.com.br/

Website: https://vagas.manpowergroup.com.br/