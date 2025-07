Dove leva Treinão para 1.500 pessoas no Rio de Janeiro

No dia 26 de julho (sábado), a categoria de desodorantes de Dove e a plataforma de conteúdo Obvious, trazem uma nova edição do Treinão do Chapadinhas de Endorfina para o Rio de Janeiro. O evento, que busca incentivar o movimento e o bem-estar, acontece no Armazém 3, no Pier Mauá, com a expectativa de reunir 1.500 mulheres para uma manhã animada de atividades físicas, autocuidado e união. Com a grande procura, os ingressos se esgotaram em poucos dias.

Durante o evento a marca divulgará, em especial, a grande aposta da categoria, o lançamento All Body Deo, um desodorante com tecnologia patenteada que neutraliza odores em outras partes do corpo como pés, costas, peito, entre outras.

“O conforto e a liberdade são valores essenciais para Dove, e a parceria com o Chapadinhas de Endorfina vem para reforçar essa jornada de autocuidado de forma leve e divertida. Com essa ação, temos a chance de renovar o posicionamento da categoria de desodorantes e ampliar a presença da marca no dia a dia das consumidoras, criando um diálogo mais próximo com o público e destacando os benefícios dos produtos além da proteção, por meio de experiências autênticas e inesquecíveis”, diz Carlos Felipe Minelli, Gerente Sr. de Dove Desodorantes.

Durante o evento, as participantes terão a oportunidade de fazer uma aula de dança, além de outras atividades como yoga, corrida e sessão de autógrafo do novo livro de Marcela Ceribelli, fundadora da Obvious. Com o apoio de Dove, o evento contará com ativações especiais e kits personalizados, incentivando conversas que vão além dos produtos, com foco na experiência e na construção de laços.

A escolha da cidade veio a pedido das seguidoras, que expressaram a vontade de uma nova edição do treinão em terras cariocas depois que o evento teve sold out em 2023 em poucas horas.

"Voltamos para o Rio de Janeiro com um evento maior para abraçar essa comunidade apaixonada e a cultura carioca”, explica Luisa Bernardes, CEO da Obvious.

Marcela Ceribelli, criadora das Chapadinhas de Endorfina, completa: "A tour do Treinão Chapadinhas de Endorfina pelo Brasil precisava voltar ao Rio de Janeiro para celebrar junto com Dove Desodorantes a liberdade feminina. Essa comunidade nasceu para que mais mulheres se beneficiem da endorfina e nada mais justo do que fazer isso com as cariocas e com Dove”.

Além do Rio, este ano serão realizadas outras duas edições em diferentes cidades do Brasil - Recife e Belém - e em Belo Horizonte em 2026, proporcionando experiências únicas e impactando ainda mais mulheres em todo o País.





Serviço

Data: 26 de julho, sábado

Local: Pier Mauá (Armazém 3) - Av. Rodrigues Alves, 10 - Praça Mauá, Rio de Janeiro - RJ, 20081-250

Horário: Das 7h às 14h

Classificação Livre

Entrada mediante apresentação de ingresso - Valor dos ingressos já esgotados: R$ 119,00 (inteira) e R$ 59,50 (meia-entrada)

Website: https://www.sympla.com.br/evento/treinao-chapadinhas-de-endorfina-edicao-rio-de-janeiro/