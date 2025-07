Cirion anuncia transição deliderança e novos CEOs

A Cirion Technologies, provedora de infraestrutura digital e tecnologia na América Latina, anunciou que Santiago Londoño (Presidente de Conectividade) e Nelson Fonseca (Presidente de Data Centers) foram nomeados Chief Executive Officers (CEOs) das unidades de negócios de Conectividade e Data Centers da Cirion, respectivamente, ambos reportando-se diretamente ao Conselho de Administração. Ao mesmo tempo, Facundo Castro deixou o cargo de CEO e passou a integrar o Conselho de Administração da Cirion.

Facundo ingressou na Cirion em 1998 e ocupou cargos-chave de liderança em todas as áreas operacionais da empresa ao longo de mais de 25 anos. Foi nomeado CEO em 2022, liderando a Cirion durante sua separação da Lumen Technologies e promovendo mudanças estratégicas significativas, incluindo a retomada do programa de investimentos em capital, tanto em projetos de fibra em larga escala quanto em novas instalações de data centers.

“Tenho muito orgulho de tudo o que conquistamos na Cirion durante meu tempo na empresa e do impacto positivo que causamos em nossos clientes e comunidades em toda a América Latina”, disse Facundo Castro. “A Cirion está posicionada para continuar crescendo e inovando, e estou animado para continuar apoiando Santiago e Nelson em suas novas funções.”

A transição ocorre em um momento que coincide com a separação operacional das unidades de negócios de Conectividade e Data Centers da Cirion, permitindo que cada divisão se concentre melhor em acelerar o crescimento e maximizar o valor de seu segmento, ao mesmo tempo em que continua aproveitando os recursos e capacidades mais amplos da Cirion.

“Em nome do Conselho, gostaria de agradecer a Facundo por sua liderança firme e muitos anos de serviço dedicado à Cirion”, disse Andrew Thomas, Senior Managing Director da Stonepeak e membro do Conselho de Administração da Cirion. “Estamos confiantes na liderança de Santiago e Nelson à frente dos dois principais negócios da Cirion, dada sua ampla experiência no setor e o impacto imediato que ambos já causaram na empresa.”

“É uma grande honra ser nomeado CEO ao lado de Nelson”, disse Santiago Londoño. “Estou ansioso para trabalhar de perto com ele e com a equipe da Cirion para oferecer soluções de conectividade, desbloquear novos caminhos de crescimento, acelerar a inovação e construir um ecossistema digital preparado para o futuro da América Latina.”

“Estou entusiasmado em trabalhar ao lado de Santiago para acelerar o crescimento da Cirion”, disse Nelson Fonseca. “Juntos, vamos fortalecer a liderança da Cirion na região e sua reputação por oferecer soluções de infraestrutura digital de classe mundial para nossos clientes hyperscalers, provedores de serviços e empresas, à medida que a demanda por infraestrutura de data centers cresce de forma sem precedentes.”

Sobre Santiago Londoño:

Santiago ingressou na Cirion em abril de 2025 como Presidente da unidade de negócios de Conectividade. Com mais de 25 anos de experiência internacional no setor de telecomunicações, ocupou cargos de liderança em empresas como Millicom, Liberty Latin America, Despegar.com e McKinsey & Company.

Sobre Nelson Fonseca:

Nelson ingressou na Cirion em fevereiro de 2024 como Presidente da unidade de negócios de Data Centers e liderou com sucesso várias iniciativas estratégicas, incluindo a construção de novas instalações de data centers em Lima, Peru, e Santiago, Chile. Antes da Cirion, foi Presidente e CEO da Cyxtera, uma provedora global de serviços de data center e interconexão.

Sobre Cirion:

A Cirion é uma provedora de infraestrutura digital e tecnologia, oferecendo um portfólio completo de serviços de colocation, infraestrutura de data centers, conectividade e redes de fibra terrestre e submarina. Com o propósito de impulsionar o progresso na América Latina por meio da tecnologia, a Cirion atende mais de 5.500 clientes na região, incluindo empresas, agências governamentais, provedores de nuvem, operadoras fixas e móveis, ISPs e outras empresas líderes. A Cirion possui e opera uma rede baseada em instalações e um portfólio de data centers com ampla cobertura em toda a América Latina.

Website: http://www.ciriontechnologies.com