Euromoney elege melhores bancos no Brasil e mundo

Santander Brasil foi escolhido o melhor banco do País e recebeu o título de Melhor Banco do Mundo para os Consumidores pela revista britânica Euromoney. O reconhecimento faz parte da premiação anual Awards for Excellence, que avalia as instituições financeiras com melhor desempenho e inovação ao redor do mundo. A publicação destacou os esforços de transformação implementados pelo banco nos últimos dois anos, especialmente no que se refere à integração global, ao lançamento de uma nova plataforma digital e à modernização das agências físicas, com o modelo dos WorkCafés — espaços que combinam atendimento bancário com ambientes colaborativos e de convivência.



Além do reconhecimento global, o Santander conquistou 23 prêmios em diferentes categorias e regiões, consolidando sua presença internacional. Na América Latina, foi eleito o Melhor Banco da região, além de receber o título de Melhor Banco em quatro países: Brasil, Argentina, Chile e Portugal.



No segmento de pequenas e médias empresas (PMEs), a atuação da instituição também foi valorizada. O banco levou o prêmio de Melhor Banco para PMEs na América Latina, foi reconhecido como Melhor Banco Digital para PMEs na Europa e como o Melhor Banco para PMEs na Espanha.



“A conquista reflete o esforço coletivo dos nossos times e o compromisso com os mais de 175 milhões de clientes que atendemos ao redor do mundo. É uma honra ter esse trabalho reconhecido por uma instituição como a Euromoney”, afirmou Ana Botín, presidente do Banco Santander.



Destaques por país e segmentos

Outros prêmios conquistados pelo grupo incluem o de Melhor Banco para os Consumidores no Brasil, Melhor Banco Digital no Chile e Melhor Banco em Experiência do Cliente na Polônia.



No campo do Santander Corporate & Investment Banking (CIB), a instituição também se destacou como Melhor Banco no Brasil, Espanha, Polônia e Uruguai. Além disso, recebeu prêmios em mercados de capitais no México e em fusões e aquisições em Portugal.



Sustentabilidade também é destaque

O compromisso com práticas sustentáveis e responsabilidade social também rendeu ao banco diversos reconhecimentos. A Euromoney premiou o Santander pelas melhores práticas em ASG (ambiental, social e governança) na Argentina e Espanha, por finanças sustentáveis no Brasil e por responsabilidade corporativa na Polônia e em Portugal.



Reconhecimento consolidado

A revista Euromoney realiza, há mais de duas décadas, a premiação Awards for Excellence, considerada uma das mais importantes do setor financeiro internacional.

Website: https://www.euromoney.com/article/cypzcwht1wgk8c080k08kcoo0/awards/awards-for-excellence/latin-americas-best-bank-2025-santander/