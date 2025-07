Infinity Flight Group expande sua frota de treinamento com 10 Cessna Skyhawks adicionais, aumentando a capacidade de formação de futuros pilotos

Textron Aviation Inc., uma empresa Textron Inc. (NYSE:TXT), anunciou hoje um contrato com o Infinity Flight Group para a compra de 10 aeronaves Cessna Skyhawk adicionais, com previsão de entrega para 2027. O Infinity Flight Group expandiu sua frota de modo constante nos últimos três anos, com um pedido total combinado de 35 novos Cessna Skyhawks.

Infinity Flight Group expands its training fleet with 10 additional Cessna Skyhawks, boosting training capabilities for future pilots (Photo Credit: Textron Aviation)

Como centro de pilotos Cessna certificado, o Infinity Flight Group opera atualmente 65 Cessna Skyhawks em suas bases no Aeroporto Trenton-Mercer, em Nova Jersey, e no Aeroporto Treasure Coast, em Ft. Pierce, Flórida. As aeronaves adicionais farão parte da atual frota de Cessna Skyhawks da escola de voo, aumentando sua capacidade de treinar a próxima geração de aviadores.

"O Cessna Skyhawk define o padrão em confiabilidade e desempenho", disse Chris Crow, Vice-Presidente de Vendas de Pistões. "Organizações como o Infinity Flight Group continuam confiando nesta aeronave líder do setor, ideal tanto para pilotos iniciantes como para proprietários particulares."

O avião a pistão com asa alta mais vendido conquistou reputação de confiabilidade, facilidade de uso e versatilidade ao longo das décadas, se tornando um favorito entre escolas de aviação e pilotos experientes. A nova aeronave do Infinity Flight Group contará com o sistema de ignição eletrônica dupla (dual EIS) anunciado recentemente, com melhor manutenção, eficiência e operação geral do Skyhawk. Enquanto a Textron Aviation comemora o 70º aniversário do Cessna 172 Skyhawk este ano, este investimento contínuo em inovação destaca o design excepcional e as capacidades duradouras da aeronave, marcando sete décadas desde seu primeiro voo em junho de 1955.

Sobre o Cessna Skyhawk

O Cessna Skyhawk é considerado a aeronave preferida para treinamento de pilotos e é o monomotor mais popular da história da aviação. Desde que a aeronave voou pela primeira vez em 1955, mais de 45.000 Skyhawks foram entregues a clientes de todo o mundo, mais do que qualquer outra aeronave do setor. O Skyhawk monomotor, com quatro assentos e asa alta, é conhecido por oferecer a melhor combinação de recursos modernos, incluindo a aviônica Garmin G1000 NXi com conectividade sem fio, um sistema de exibição de ângulo de ataque padrão e confiabilidade comprovada. A aeronave também possui uma hélice de passo fixo McCauley em alumínio.

Sobre a Textron Aviation

Inspiramos a jornada do voo. Por mais de 95 anos, a Textron Aviation Inc., uma empresa Textron Inc., capacitou seu talento coletivo nas marcas Beechcraft, Cessna e Hawker para projetar e oferecer a melhor experiência de aviação para seus clientes. Com uma linha que inclui tudo, desde jatos executivos, turboélices e pistões de alto desempenho até missões especiais, treinamento militar e produtos de defesa, a Textron Aviation possui o portfólio de produtos de aviação mais versátil e abrangente do mundo e uma força de trabalho que produziu mais de metade de todas as aeronaves da aviação geral do mundo inteiro. Clientes em mais de 170 países contam com nosso lendário desempenho, confiabilidade e versatilidade, juntamente com nossa confiável rede global de atendimento ao cliente, para voos acessíveis, produtivos e flexíveis.

Para obter mais informações, visite www.txtav.com | www.defense.txtav.com | www.scorpionjet.com.

Sobre a Textron Inc.

A Textron Inc. é uma empresa que opera em diversos setores e utiliza sua rede global nas áreas de aviação, defesa, indústria e finanças para oferecer soluções e serviços inovadores aos clientes. A Textron é reconhecida mundialmente por marcas fortes como Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO e Textron Systems. Para mais informações, acesse: www.textron.com.

Certas declarações neste comunicadoàimprensa são declarações prospectivas que podem projetar receitas ou descrever estratégias, metas, perspectivas ou outros assuntos não históricos; estas declarações são válidas apenas na data em que são feitas, sendo que não assumimos nenhuma obrigação de atualizar ou revisar quaisquer declarações prospectivas. Estas declarações estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que nossos resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles expressos ou implícitos em tais declarações prospectivas, incluindo, entre outros, alterações nos cronogramas de entrega de aeronaves ou cancelamentos ou adiamentos de pedidos.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

